توافد أئمة مديرية أوقاف الشرقية للمشاركة في انتخابات مجلس النواب

توافد أئمة أوقاف الشرقية علي لجان الإقتراع المختلفة على مستوى المحافظة، وذلك للإدلاء بصوتهم الإنتخابي في انتخابات مجلس النواب إيماناً منهم بأن الصوت أمانة وأن المشاركة الإيجابية من أهم أسس الحفاظ على الوطن.

اكد الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية إن المشاركة في الإنتخابات واجب وطني وأخلاقي على جميع طبقات المجتمع المدني، والإختيارات بين المرشحين يجب أن يراعى فيها الجميع حسن الإختيار فصوتك أمانة، وأن الواجب الوطني الأول يقتضي من كل مصري أن يبادر بالمشاركة الإيجابية والتوجه إلى المقار الانتخابية للإدلاء بصوته.

يذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب يبلغ ٤ ملايين و٨٨٤ ألفا و ١٠٤ ناخبين لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام ٩٧٥ مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة يستوعب ١٠٤٠ لجنة فرعية و ٩ لجان عامة وذلك للمنافسة بين ٢٥٣ مرشحا فرديا للحصول علي ٢١ مقعدا فرديا و ٢١ مقعدا بالقائمة.