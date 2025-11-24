أسقف اباراشية الزقازيق ومنيا القمح: المشاركة فى الانتخابات واجب على كل مصري

أدلى الأنبا تيموثاوس، أسقف إباراشية الزقازيق ومنيا القمح بصوته فى الانتخابات البرلمانية، بلجنته الكائنة بمدرسة الناصرية الاعدادية بالزقازيق يرافقه عددا من كهنة محافظة الشرقية وحشد كبير من شعب الكنيسة.

أكد الأنبا تيموثاوس أن المشاركة في الانتخابات واجب على كل المصريين بتنوع انتماءاتهم ودياناتهم ويجب عليهم أن يساندوا مصر بالمشاركة فى هذا الإستحقاق الدستورى.

يذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب يبلغ ٤ ملايين و٨٨٤ ألف و ١٠٤ ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام ٩٧٥ مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب ١٠٤٠ لجنة فرعية و ٩ لجان عامة وذلك للمنافسة بين ٢٥٣ مرشح فردي للحصول علي ٢١ مقعد فردي و ٢١ مقعد بالقائمة.