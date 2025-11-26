قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القانون يحذر المخالفين| عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث.. وكيفية تنفيذها
تراجع سعر الدولار في ختام تعاملات الأربعاء
مروج شائعات..نقيب المهن التمثيلية يطالب بحفظ سمعة نجلته من الصيرفي
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
الزمالك يعلن استعداده لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل موقعة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المشدد 5 سنوات و6 أشهر لحارس جراج تاجر في الحشيش وتعاطى الترامادول

المستشار خالد عبد الغفار النجار رئيس المحكمة
المستشار خالد عبد الغفار النجار رئيس المحكمة
إسلام دياب

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، حارس جراج بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه عن إتجاره في الحشيش، وبمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه عن اتهامه بالتعاطى، وبالحبس سنة مع الشغل وتغريمه ألف جنيه عن تهمتى إحراز السلاح النارى والذخيرة المضبوطين وبالحبس 6 أشهر عن تهمة إحراز السلاح الأبيض المضبوط ومصادرة المضبوطات.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبدالغفار النجار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وياسر قطب جاب الله وكمال الشناوي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر حسام كمال. 

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 4559 لسنة 2025 جنايات المعصرة والمقيدة برقم 2086 لسنة 2025 كلى حلوان، بإشراف المستشار هشام رفعت المحامى العام الأول لنيابة حلوان الكلية قيام المتهم «عبد الرحمن. م»، 29 سنة، حارس جراج بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة، أحرز جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار ، وأحرز بقصد التعاطى جوهرى الحشيش والترامادول المخدرين.

وأضافت التحقيقات إحراز المتهم سلاح نارى بغير ترخيص «فرد خرطوش»، وذخيرة مما تستخدم على السلاح النارى سالف البيان وسلاح أبيض «سكين»، بغير ترخيص وذلك جميعا في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأكدت شهادة النقيب شرطة حسام وجدي وحيد، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، أنه بورود معلومة من مصدر سري أكدتها تحرياته مفادها قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازته لسلاح ناري فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن ومحل عمل المتهم، ونفاذا لذلك الإذن انتقل للغرفة محل عمله والتي وجدها مفتوحة وبالدلوف لداخلها أبصر المتهم محرزاً لسلاح أبيض «سكين» يقوم بتقطيع مادة مخدرة تبين عددها 10 قطع فضبطه وبتفتيشه عثر على سلاح ناري فرد خرطوش بداخله طلقة واحدة ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي والسلاح الأبيض لتقطيع المواد المخدرة والسلاح الناري والذخيرة للدفاع عن تجارته والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات عبارة عن 10 قطع والتي وزنت 481.10 جراماً للحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون مكافحة المخدرات، وأن الآثار على السكين للحشيش، وأن عينة بول المتهم تحتوي على أحد نواتج أيض الترامادول والحشيش المدرجين بالجدول الأول.

وأكد تقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري هو فرد خرطوش محل الصنع عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح للاستعمال، وأن الطلقة من عيار 12 مم وهي صالحة للاستعمال وتم استهلاكها في الفحص بإطلاقها باستخدام السلاح الناري.

محكمة جنايات القاهرة مجمع محاكم 15 مايو السجن المشدد الحشيش السلاح النارى المستشار خالد عبدالغفار النجار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

إمام عاشور

إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

الدواجن

دون الـ 60 جنيهًا .. هبوط عنيف في أسعار الدواجن بالأسواق

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

المستشار أحمد الزند

لسه راجع من العُمرة .. حقيقة وفاة المستشار أحمد الزند

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي تهنئ محمد إبراهيم بمناسبة توليه منصب رئيس التلفزيون المصري

وزيرة التضامن

انطلاق المؤتمر العلمي لمؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة إلى رئيس موريتانيا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال

بالصور

ضبط 10 طن لحوم مجمدة ودواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مزودة بوضع الطيران للصحراء.. إطلاق سيارة لاند روفر ديفندر الخارقة

لاندروفر ديفندر
لاندروفر ديفندر
لاندروفر ديفندر

تحذير صحي: 8 أطعمة تبدو آمنة لكنها تدمر جهاز المناعة بصمت

جهاز المناعة
جهاز المناعة
جهاز المناعة

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

فيديو

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد