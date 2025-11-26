المشدد 5 سنوات و6 أشهر لحارس جراج تاجر في الحشيش وتعاطى الترامادول

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، حارس جراج بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه عن إتجاره في الحشيش، وبمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه عن اتهامه بالتعاطى، وبالحبس سنة مع الشغل وتغريمه ألف جنيه عن تهمتى إحراز السلاح النارى والذخيرة المضبوطين وبالحبس 6 أشهر عن تهمة إحراز السلاح الأبيض المضبوط ومصادرة المضبوطات.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبدالغفار النجار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وياسر قطب جاب الله وكمال الشناوي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر حسام كمال.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 4559 لسنة 2025 جنايات المعصرة والمقيدة برقم 2086 لسنة 2025 كلى حلوان، بإشراف المستشار هشام رفعت المحامى العام الأول لنيابة حلوان الكلية قيام المتهم «عبد الرحمن. م»، 29 سنة، حارس جراج بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة، أحرز جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار ، وأحرز بقصد التعاطى جوهرى الحشيش والترامادول المخدرين.

وأضافت التحقيقات إحراز المتهم سلاح نارى بغير ترخيص «فرد خرطوش»، وذخيرة مما تستخدم على السلاح النارى سالف البيان وسلاح أبيض «سكين»، بغير ترخيص وذلك جميعا في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأكدت شهادة النقيب شرطة حسام وجدي وحيد، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، أنه بورود معلومة من مصدر سري أكدتها تحرياته مفادها قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازته لسلاح ناري فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن ومحل عمل المتهم، ونفاذا لذلك الإذن انتقل للغرفة محل عمله والتي وجدها مفتوحة وبالدلوف لداخلها أبصر المتهم محرزاً لسلاح أبيض «سكين» يقوم بتقطيع مادة مخدرة تبين عددها 10 قطع فضبطه وبتفتيشه عثر على سلاح ناري فرد خرطوش بداخله طلقة واحدة ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي والسلاح الأبيض لتقطيع المواد المخدرة والسلاح الناري والذخيرة للدفاع عن تجارته والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات عبارة عن 10 قطع والتي وزنت 481.10 جراماً للحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون مكافحة المخدرات، وأن الآثار على السكين للحشيش، وأن عينة بول المتهم تحتوي على أحد نواتج أيض الترامادول والحشيش المدرجين بالجدول الأول.

وأكد تقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري هو فرد خرطوش محل الصنع عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح للاستعمال، وأن الطلقة من عيار 12 مم وهي صالحة للاستعمال وتم استهلاكها في الفحص بإطلاقها باستخدام السلاح الناري.