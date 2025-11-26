إصابة 6 إشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط

أصيب 6 أشخاص في تصادم سيارتين وقع ، اليوم الأربعاء، بطريق أسيوط/ ديروط الزراعي ناحية مدخل قرية بني رافع بمركز منفلوط.

إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارا، من مأمور مركز شرطة منفلوط ، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين أمام مدخل قرية بني رافع بطريق أسيوط / ديروط الزراعي ووجود مصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ملاكي وأخرى " تمناية" أمام مدخل قرية بني رافع وأسفر الحادث عن إصابة كلا من "غادة جعفر بركات"، 42 عاما، كدمات بالجسم، و "وفديه كامل عبد المجيد "، 60 عاما، ما بعد الارتجاج ، و " زهجره عيد عثمان " ،60 عاما، اشتباه خلع بالكتف الأيسر،و " اشرف محمود محمد "، 36 عاما، كدمات بالجسم، و " نعمه حجاج عبد الصبور" ، 36 عاما، كدمات بالجسم، و " سميه محمد عبد السميع " ، 25 عاما ، اشتباه كسر بالزراع الأيسر، وجرى نقلهم إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي العلاج . تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.