شرسة هذا العام.. استشاري مناعة: يجب أخذ لقاح الإنفلونزا خاصة هذه الفئات

أكد الدكتور امجد حداد استشاري الحساسية والمناعة، أن لقاح الإنفلونزا هو لقاح ميت وليس حي وبالتالي لا يتسبب في أي إصابة بالفيروس .

وقال امجد حداد في مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم"، :" لقاح الانفلونزا يوفر الحماية من الفيروس لأنه يسهم في تشكيل أجسام مضادة ضد المرض ويقلل من حدة الإصابة"

وتابع أمجد حداد :" هناك تقارير تشير إلى أن فيروس الإنفلونزا هذا العام به تحور وقد تكون الاعراض شديدة خاصة مع دخول فصل الشتاء".

وأكمل امجد حداد :" الإنفلونزا أخطر من نزلات البرد خصوصا على كبار السن وامراض القلب والسكر ويجب الحصول على لقاح الانفلونزا “، مضيفا:” قد تكون الانفلونزا هذا العام الأشرس ".

