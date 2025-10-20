شتاء 2025.. كيف نميز بين الأنفلونزا ونزلات البرد العادية؟

كشف الدكتور إسلام عنان استاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، عن أن الأنفلونزا الموسمية تعود مبكرا، ووزارة الصحة تحذر وتوضح الأعراض.

فيروس الإنفلونزا يُعد من الأمراض الموسمية الشائعة التي تظهر عادة بشكل مفاجئ

وأضاف الدكتور إسلام عنان استاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، في مداخلة هاتفيه لبرنامج كل الأبعاد، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، مساء اليوم الاثنين، أن فيروس الإنفلونزا يُعد من الأمراض الموسمية الشائعة التي تظهر عادة بشكل مفاجئ، مشيرا إلى أن الأعراض تبدأ فجأة وتتراوح شدتها من خفيفة إلى حادة، وتستدعي متابعة طبية في بعض الحالات، خاصة للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.

أعراض الإصابة بالإنفلونزا

وأشار الدكتور إسلام عنان استاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إلى أن أعراض الإصابة بالإنفلونزا تشمل ارتفاعًا في درجة الحرارة (الحمى) مصحوبًا بقشعريرة، وسعالًا متكررًا، والتهابًا بالحلق، إلى جانب سيلان أو انسداد الأنف.

يعاني المصابون من آلام في الجسم والعضلات

وأكمل الدكتور إسلام عنان استاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن يعاني المصابون من آلام في الجسم والعضلات، وصداع متواصل، وإحساس عام بالتعب والإرهاق، قد يمنعهم من أداء الأنشطة اليومية المعتادة.