تحذير من سلالة إنفلونزا في بريطانيا.. تصيب الأطفال وتهدد بانتشار واسع

حذّر أطباء بريطانيون من ظهور سلالة جديدة وخطيرة من الإنفلونزا H3N2 تتسبب في إصابات حادة بين الأطفال، وسط توقعات بموسم إنفلونزا قاسٍ هذا العام، وفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.



وأوضحت الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل، أن حتى الأطفال الذين لا يعانون من مشكلات صحية سابقة قد يتعرضون لمضاعفات شديدة، مرجّحة أن تكون السلالة المتحورة وراء الارتفاع المبكر وغير المعتاد في الإصابات.



وقالت الدكتورة هيلين ستيوارت، إن معدلات الإصابة هذا العام تفوق بكثير ما تم تسجيله في الفترة نفسها من العام الماضي، مشيرة إلى تغيّرات في الفيروس قد تجعل فئات واسعة أكثر عرضة للمرض. وأضافت أن الإنفلونزا قد تكون قاتلة، إذ تُسجَّل وفيات بين الأطفال سنويًا نتيجة مضاعفات خطيرة أبرزها الالتهاب الرئوي وتسمم الدم.



وفيما أكدت وكالة الأمن الصحي البريطانية، أن السلالة المتحورة ظهرت لأول مرة في يونيو الماضي، أشارت إلى أنّ اللقاحات الحالية قد لا توفر حماية كاملة، لكنها تظل ضرورية لتخفيف شدة الأعراض.



ويحذر الخبراء من تفاقم ما يُعرف بـ«الوباء الرباعي» المكوّن من الإنفلونزا وكوفيد ونورو وفيروس RSV، الأمر الذي قد يفرض ضغطًا مضاعفًا على النظام الصحي.



كما شددوا على ضرورة تجنب مخالطة الفئات الضعيفة عند ظهور أعراض مثل السعال والتهاب الحلق وسيلان الأنف، مؤكدين أن سلالة H3N2 المتحورة باتت أكثر شراسة بعد أن خضعت لسبع طفرات خلال الصيف.