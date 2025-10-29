قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هجوم فيفو يبدأ.. مواصفات سلسلة Vivo S50 التي تهدد عرش أوبو وهونر

Vivo S50
Vivo S50
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة فيفو Vivo، في شهر مايو الماضي، عن هاتفي S30 وS30 Pro mini.

ويبدو أن الشركة تسير وفق العادات الصينية التي تتجنب استخدام الرقم "4" بسبب ما يعرف بـ"رهاب الرقم أربعة" أو التترافوبيا، إذ يرتبط هذا الرقم بالحظ السيئ في الثقافة الصينية.

فيفو تستعد لإطلاق سلسلة Vivo S50 بدلا من S40 لتجنب الرقم “4”

بناءً على ذلك، ستتخطى فيفو سلسلة Vivo S40، وتعمل في الوقت الحالي على تطوير الجيل الجديد Vivo S50، والذي بدأت تظهر بعض التفاصيل حول مواصفات هذه الهواتف.

تشير المعلومات إلى أن S50 Pro mini سيحتفظ بنفس حجم شاشة الجيل السابق البالغة 6.31 بوصة، بينما ستأتي شاشة S50 أصغر قليلا، بمقاس 6.59 بوصة بدلا من 6.67 بوصة في طراز S30. 

وستحصل الهواتف الجديدة على شاشة مسطحة بدقة 1.5K.

من المتوقع أن يتميز Vivo S50 بإطار معدني وكاميرا بيريسكوبية بمستوى الهواتف الرائدة، في حين تشير التسريبات إلى أن Vivo S50 Pro mini سيحصل على عتاد "فئة رائدة بالكامل"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حتى الآن.

ووفقا لتسريبات سابقة، سيعمل هاتف S50 Pro mini بمعالج ميدياتك Dimensity 9400، وسيتضمن مستشعرا لبصمة الإصبع مدمجا أسفل الشاشة بتقنية الموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى ثلاث كاميرات خلفية، إحداها بعدسة بيريسكوبية للتقريب البصري.

كما أشارت التسريبات إلى أن فيفو قد تعيد تسمية أحد هاتفي السلسلة الجديدة وتدمجه في سلسلة X300 القادمة، على غرار ما فعلته سابقا مع هاتف X200 FE.

Vivo S30

مواصفات سلسلة Vivo S50 المتوقعة

تعتزم فيفو إطلاق سلسلة Vivo S50 خلال الشهر المقبل في الصين، وتشمل المواصفات الرئيسية للهاتفين المرتقبين S50 وS50 Pro Mini، واللذان يتوقع أن يقدما ترقية ملموسة مقارنة بسلسلة S30 التي طرحت في وقت سابق من هذا العام.

بحسب المسرب الشهير Digital Chat Station على منصة Weibo، سيأتي هاتف Vivo S50 بشاشة بقياس 6.59 بوصة بدقة 1.5K، وهي نفس دقة شاشة S30 السابقة. 

أما هاتف S50 Pro Mini، فسيحافظ على شاشة AMOLED بقياس 6.31 بوصة بدقة 1.5K أيضا، ومن المتوقع أن تدعم الشاشتان معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز لتجربة عرض أكثر سلاسة.

أبرز ما يميز السلسلة الجديدة هو اعتماد كاميرا بيريسكوبية للتقريب البصري، وهي ميزة عادة ما نراها في الهواتف الرائدة. 

وتشير التسريبات إلى أن S50 Pro Mini سيأتي بنظام كاميرات خلفية ثلاثي يتضمن عدسة بيريسكوبية للتقريب، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل لصور السيلفي عالية الجودة.

ومن المنتظر أن تكشف فيفو عن مزيد من التفاصيل حول سلسلة Vivo S50 خلال الأسابيع المقبلة، على أن تنافس هذه السلسلة كلا من Oppo Reno15 وHonor 500 في السوق الصينية للهواتف الذكية متوسطة الفئة العليا.

