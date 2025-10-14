ببطارية جبارة .. سمارت ووتش جديدة من فيفو كلها مزايا

كشفت شركة فيفو رسميًا عن ساعتها الذكية Watch GT 2، أحدث ساعتها القابلة للارتداء. وتُطرح الساعة لأول مرة إلى جانب أجهزة Vivo X300 و Vivo Pad 5e وسلسلة ساعات Vivo TWS 5 وهي تعمل بشاشة AMOLED طويلة وبطارية تدوم لأكثر من شهر، تُنافس ساعة Vivo Watch GT 2 ساعة Apple الرائدة Watch Ultra 3. إليك أهم مواصفاتها

مواصفات ساعة Vivo Watch GT 2

طُرحت ساعة Vivo Watch GT 2 مؤخرًا في الصين بشاشة AMOLED منحنية 2.5D عالية الجودة، مقاس 2.07 بوصة، تتميز بسطوع ذروة يبلغ 2400 شمعة/متر مربع، ودقة 432×514. تُحيط هذه الشاشة بهيكل مستطيل من سبائك الألومنيوم، مما يجعلها تُشبه إلى حد كبير ساعة Apple Watch Ultra 3 وبالنظر إلى حجمها وشكلها، يُمكن أن تُنافس Vivo أكبر ساعة ذكية من Apple، وحتى Galaxy Watch Ultra .

أما عن وزن الساعة فهي تزن حوالي 35.6 جرامًا، ويحتوي على بطارية كبيرة بسعة 695 مللي أمبير/ساعة (سعة 595 مللي أمبير/ساعة في إصدار eSIM). بشحنة واحدة كاملة، يمكن أن يوفر عمر بطارية يصل إلى 33 يومًا مع اتصال بلوتوث، وينخفض ​​هذا إلى حوالي 8 أيام مع تفعيل eSIM. تدعم ساعة Vivo Watch GT 2 تقنية بلوتوث 5.4 وتقنية NFC للدفع.

كما تدعم الساعة أكثر من 100 وضع رياضي، بالإضافة إلى مستشعرات صحية متنوعة تتتبع مستويات التوتر، والنوم، ومعدل ضربات القلب، والدورة الشهرية، وكشف الضوضاء، وغيرها.

ميزات ساعة Vivo Watch GT 2

تعمل ساعة Vivo Watch GT 2 بنظام BlueOS 3، الذي يتيح الوصول إلى مدربين محترفين وملاعب رياضية مثل التنس. وقد زودت Vivo هذا الطراز بمدرب ذكاء اصطناعي مدعوم بتقنية DeepSeek، قادر على الإجابة على الأسئلة فورًا.

تتوفر الساعة بألوان متعددة، هي الوردي والأزرق والأبيض الفلكي والأسود. يبلغ سعر إصدار البلوتوث 499 يوانًا (حوالي 70 دولارًا أمريكيًا)، بينما يبلغ سعر إصدار eSIM 699 يوانًا (حوالي 98 دولارًا أمريكيًا).