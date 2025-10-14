قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دار الإفتاء: صلاة المرأة بالنقاب مكروهة شرعًا إلا لعذر
احتجاج كنسي ضد سياسات ترامب من المهاجرين في شيكاجو
البابا تواضروس: توقيع اتفاقية غزة على أرض مصر سيسجله التاريخ بأحرف من نور
ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.. إليك سعر الذهب اليوم
رغم اتفاق غزة .. بن غفير يقتحم المسجد الأقصى المبارك
ترامب: أنجزت الكثير في مصر واتفاق غزة جاء بتوقيت مثالي
قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات
50 مليون طن ركام.. بلدية غزة تطالب بفتح الشوارع الرئيسية لبدء إعادة الإعمار
300 جنيه ارتفاعا في سعر الذهب.. وأصحاب المحلات ينصحون المواطنين بهذا الأمر| فيديو
رئيس الإمارات يوجه طلبا عاجلا لمواطنيه قبل صلاة الجمعة القادمة| تفاصيل
لماذا يسعى ترامب لتوسيع الاتفاقيات الإبراهيمية بالمنطقة؟
رئيس الترايثلون عن نجاح قمة شرم الشيخ: مصر ستظل درعا للأمة وعنوانا للسلام
تكنولوجيا وسيارات

ببطارية جبارة .. سمارت ووتش جديدة من فيفو كلها مزايا

ساعة ذكية
ساعة ذكية
لمياء الياسين

كشفت شركة فيفو رسميًا عن ساعتها الذكية Watch GT 2، أحدث ساعتها القابلة للارتداء. وتُطرح الساعة لأول مرة إلى جانب أجهزة Vivo X300 و Vivo Pad 5e وسلسلة ساعات Vivo TWS 5 وهي تعمل بشاشة AMOLED طويلة وبطارية تدوم لأكثر من شهر، تُنافس ساعة Vivo Watch GT 2 ساعة Apple الرائدة Watch Ultra 3. إليك أهم مواصفاتها

مواصفات ساعة Vivo Watch GT 2

طُرحت ساعة Vivo Watch GT 2 مؤخرًا في الصين بشاشة AMOLED منحنية 2.5D عالية الجودة، مقاس 2.07 بوصة، تتميز بسطوع ذروة يبلغ 2400 شمعة/متر مربع، ودقة 432×514. تُحيط هذه الشاشة بهيكل مستطيل من سبائك الألومنيوم، مما يجعلها تُشبه إلى حد كبير ساعة Apple Watch Ultra 3 وبالنظر إلى حجمها وشكلها، يُمكن أن تُنافس Vivo أكبر ساعة ذكية من Apple، وحتى Galaxy Watch Ultra .

أما عن وزن الساعة فهي تزن حوالي 35.6 جرامًا، ويحتوي على بطارية كبيرة بسعة 695 مللي أمبير/ساعة (سعة 595 مللي أمبير/ساعة في إصدار eSIM). بشحنة واحدة كاملة، يمكن أن يوفر عمر بطارية يصل إلى 33 يومًا مع اتصال بلوتوث، وينخفض ​​هذا إلى حوالي 8 أيام مع تفعيل eSIM. تدعم ساعة Vivo Watch GT 2 تقنية بلوتوث 5.4 وتقنية NFC للدفع. 

كما تدعم  الساعة أكثر من 100 وضع رياضي، بالإضافة إلى مستشعرات صحية متنوعة تتتبع مستويات التوتر، والنوم، ومعدل ضربات القلب، والدورة الشهرية، وكشف الضوضاء، وغيرها.

ميزات ساعة Vivo Watch GT 2

تعمل ساعة Vivo Watch GT 2 بنظام BlueOS 3، الذي يتيح الوصول إلى مدربين محترفين وملاعب رياضية مثل التنس. وقد زودت Vivo هذا الطراز بمدرب ذكاء اصطناعي مدعوم بتقنية DeepSeek، قادر على الإجابة على الأسئلة فورًا. 

تتوفر الساعة بألوان متعددة، هي الوردي والأزرق والأبيض الفلكي والأسود. يبلغ سعر إصدار البلوتوث 499 يوانًا (حوالي 70 دولارًا أمريكيًا)، بينما يبلغ سعر إصدار eSIM 699 يوانًا (حوالي 98 دولارًا أمريكيًا).

ساعة apple ساعة Vivo Watch GT 2 ساعات Vivo TWS 5 تقنية DeepSeek شركة فيفو

