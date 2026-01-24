قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنقاذ حياة شابة بجراحة زراعة كبد طارئة بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية
نتنياهو يرفض طلبًا أمريكيًا لمشاركة هرتسوج حضور مراسم مجلس السلام لغزة في دافوس
سلوت يكشف سر خسارة ليفربول من بورنموث.. تفاصيل
تكريم بابي جاي .. شوط أول سلبي بين ريال مدريد وفياريال بالدروي الإسباني
من 100 إلى 50 ألف جنيه.. البرلمان يحسم الحد الأدنى لغرامة سرقة التيار الكهربائي| تفاصيل
بيراميدز يتعادل سلبيا مع نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا
فك حظر الهواتف .. خبير أمن سيبراني محذرا المواطنين: نصب
لنقل سجناء داعش إلى العراق.. الدفاع السورية تمدد وقف إطلاق النار 15 يوما
سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة
تفاصيل زيادة البنك المركزي مستهدفات أذون وسندات الخزانة 17 مليار جنيه في أسبوع
سداد رسوم ورفع مستندات.. لجنة استرداد أراضي الدولة تكشف مزايا المنصة الرقمية
طارق العشري مديرًا فنيًا للإسماعيلي
تكنولوجيا وسيارات

iQOO 15R يظهر على Geekbench قبل إطلاقه مع Snapdragon 8 Gen 5

iQOO 15R
iQOO 15R
احمد الشريف

سجل هاتف iQOO 15R على منصة Geekbench يوم 24 يناير 2026، كاشفًا مواصفاته الأساسية بمعالج Snapdragon 8 Gen 5 ونظام أندرويد 16 قبل إطلاقه المتوقع في الأسواق العالمية.

ظهور الهاتف على Geekbench

حصل الجهاز على الرقم التسلسلي I2508 في قاعدة بيانات Geekbench، مسجّلاً 2590 نقطة في الأداء أحادي النواة و8423 نقطة متعدد النوى. 

أظهرت الاختبارات معالجًا ثماني النوى بساعات 3.80 جيجاهرتز للنوى الرئيسية و3.32 غيغاهرتز للنوى الجانبية، مع وحدة معالجة رسوميات Adreno 829.

المعالج والذاكرة المؤكدة

يعمل iQOO 15R بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5، وهو معالج فرعي رائد أقل من 8 Elite Gen 5، مع 8 جيجابايت رام على الأقل. يعمل بنظام أندرويد 16 مع واجهة OriginOS 6، مُشيرًا إلى إصدار مبكر للنظام الجديد.

المواصفات

المتوقعة من التسريبات

يتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة AMOLED 6.59 إنش بدقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز وسطوع 1800 نيتس. 

يضم كاميرا خلفية مزدوجة بمستشعر رئيسي 200 ميجابيكسل مع OIS وعدسة فائقة الاتساع 8 ميغابيكسل، مع سيلفي 32 ميغابيكسل، وبطارية 7600 مللي أمبير ساعة مع شحن 100 واط.

الإصدار العالمي والسوق الهندي

يُعد iQOO 15R إعادة تسمية لـiQOO Z11 Turbo الصيني، مع إصدارات هندية وعالمية. 

يدعم ذاكرة LPDDR5X Ultra وتخزين UFS 4.1، مع تصميم معدني وزجاجي ومقاومة IP68/IP69، ومستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية.

توقعات الإطلاق والمنافسة

من المتوقع إطلاق iQOO 15R في الهند والأسواق العالمية خلال فبراير 2026، ينافس في فئة الأداء العالي متوسط السعر مع OnePlus 15R وPoco F7. سجّل OpenCL 17687 نقطة في اختبار GPU، مُؤكدًا قدراته في الألعاب والحوسبة

iQOO 15R Snapdragon 8 Gen 5 Snapdragon

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدً ا

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

الرئيس السيسي

أنت مش جاي عشان تقضي وقت سعيد .. الرئيس السيسي لوزير الخارجية: معلش جت فيك يا بدر

البنك الأهلي

نداء لأهل مصر.. تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء

ورشة عمل للحكام

ورشة عمل للحكام استعدادا لبطولة شمال أفريقيا لكرة القدم للمدارس

بيراميدز

دوري أبطال أفريقيا .. بيراميدز يتعادل سلبيا مع نهضة بركان في الشوط الاول

ليفربول

أسيست محمد صلاح.. ليفربول يخسر من بورنموث 3-2 في الدوري الإنجليزي

بالصور

نجوم مسرحية حاجة تخوف يكشفون الكواليس في برنامج الطريق

كواليس مسرحية «حاجة تخوف»
كواليس مسرحية «حاجة تخوف»
كواليس مسرحية «حاجة تخوف»

أحمد السقا وهاني سلامة وأنوشكا .. كبار نجوم الفن يواسون نضال الشافعي في وفاة والدته

من عزاء والدة نضال الشافعى
من عزاء والدة نضال الشافعى
من عزاء والدة نضال الشافعى

يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته

محمود حجازى
محمود حجازى
محمود حجازى

شخصيات سهر الليالي كلها أصدقائي .. تامر حبيب يفتح قلبه في عندك وقت مع عبلة

تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد