iQOO 15R يظهر على Geekbench قبل إطلاقه مع Snapdragon 8 Gen 5

سجل هاتف iQOO 15R على منصة Geekbench يوم 24 يناير 2026، كاشفًا مواصفاته الأساسية بمعالج Snapdragon 8 Gen 5 ونظام أندرويد 16 قبل إطلاقه المتوقع في الأسواق العالمية.

ظهور الهاتف على Geekbench

حصل الجهاز على الرقم التسلسلي I2508 في قاعدة بيانات Geekbench، مسجّلاً 2590 نقطة في الأداء أحادي النواة و8423 نقطة متعدد النوى.

أظهرت الاختبارات معالجًا ثماني النوى بساعات 3.80 جيجاهرتز للنوى الرئيسية و3.32 غيغاهرتز للنوى الجانبية، مع وحدة معالجة رسوميات Adreno 829.

المعالج والذاكرة المؤكدة

يعمل iQOO 15R بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5، وهو معالج فرعي رائد أقل من 8 Elite Gen 5، مع 8 جيجابايت رام على الأقل. يعمل بنظام أندرويد 16 مع واجهة OriginOS 6، مُشيرًا إلى إصدار مبكر للنظام الجديد.

المواصفات

المتوقعة من التسريبات

يتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة AMOLED 6.59 إنش بدقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز وسطوع 1800 نيتس.

يضم كاميرا خلفية مزدوجة بمستشعر رئيسي 200 ميجابيكسل مع OIS وعدسة فائقة الاتساع 8 ميغابيكسل، مع سيلفي 32 ميغابيكسل، وبطارية 7600 مللي أمبير ساعة مع شحن 100 واط.

الإصدار العالمي والسوق الهندي

يُعد iQOO 15R إعادة تسمية لـiQOO Z11 Turbo الصيني، مع إصدارات هندية وعالمية.

يدعم ذاكرة LPDDR5X Ultra وتخزين UFS 4.1، مع تصميم معدني وزجاجي ومقاومة IP68/IP69، ومستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية.

توقعات الإطلاق والمنافسة

من المتوقع إطلاق iQOO 15R في الهند والأسواق العالمية خلال فبراير 2026، ينافس في فئة الأداء العالي متوسط السعر مع OnePlus 15R وPoco F7. سجّل OpenCL 17687 نقطة في اختبار GPU، مُؤكدًا قدراته في الألعاب والحوسبة