تصميم جريء.. إليك أهم مواصفات هاتف iQOO Z11 Turbo قبل الإطلاق

تستعد شركة iQOO للإعلان عن هاتف iQOO Z11 Turbo خلال الشهر الحالي في الصين. وبينما لا يزال تاريخ الإطلاق غامضًا، تنشغل الشركة بالكشف عن التفاصيل الرئيسية حول الهاتف واعدةً بأداء مماثل لهاتف OnePlus Ace 6T، الذي ظهر لأول مرة الشهر الماضي في الصين.

وقد تم الكشف عن هاتف OnePlus Ace 6T كأول هاتف في العالم يعمل بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الخامس. قبل الإعلان الرسمي، رُصد هذا الهاتف على منصة AnTuTu محققًا نتيجةً مذهلة بلغت 3.56 مليون نقطة وهي نتيجةً أعلى بقليل بلغت 3,599,038 نقطة على منصة AnTuTu.

ميزات هاتف iQOO Z11 Turbo

بحسب التقارير، سيأتي هاتف iQOO Z11 Turbo بشاشة OLED من نوع LTPS مقاس 6.59 بوصة تدعم دقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز.

أما من حيث المواصفات الداخلية، فسيحتوي الجهاز على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 16 جيجابايت من نوع LPDDR5x، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت من نوع UFS 4.1، وبطارية بسعة 7600 مللي أمبير.

يُأتي الهاتف مزود بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 200 ميجابكسل (سامسونج HP5، مثبت بصري للصورة) + 8 ميجابكسل. ومن المتوقع أيضًا أن يأتي بمواصفات أخرى، مثل نظام التشغيل أندرويد 16 المبني على OriginOS 6، ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة بتقنية الموجات فوق الصوتية، وإطار معدني متوسط ​​مع غطاء خلفي زجاجي، وتصنيف IP68/69 لمقاومة الماء والغبار.

هاتف iQOO 15R قادم

في السياق نفسه يُقال إن شركة iQOO تعمل على هاتف iQOO 15R كمنافس لهاتف OnePlus 15R والذي يعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 5 (وهو نسخة معدلة من هاتف Ace 6T). من المحتمل أن يكون هاتف iQOO 15R، الموجه للسوق العالمية، نسخة مُعاد تسميتها من هاتف Z11 Turbo