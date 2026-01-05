قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يشعل التوتر مع فنزويلا ويتوعد نائبة الرئيس بعواقب أشد من مادورو| تفاصيل
الصين تدين انتهاكات أمريكا للقانون الدولي وتدعو للإفراج الفوري عن مادورو
لو إجازة عيد الميلاد المجيد ضاعت عليك.. طرق تعويضها بمقابل مادي طبقا للقانون
هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟
كيف يواجه منتخب مصر بنين ؟ النجوم يرسمون خارطة طريق لحسام حسن في معركة دور الـ16
الخارجية الإيرانية: إسرائيل تستغل أي فرصة لتقويض وحدتنا الوطنية
غرامة 2000 جنيه عقوبة كل من ترك سيارة تتسبب في توقف حركة المرور
الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو يوم الجمعة.. فيديو
حقيقة عودة الثنائي أشرف بن شرقي وأحمد عبد القادر لتدريبات الأهلي
تراجع كبير.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك اليوم الإثنين
تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد بنين في أمم أفريقيا
تكنولوجيا وسيارات

تصميم جريء.. إليك أهم مواصفات هاتف iQOO Z11 Turbo قبل الإطلاق

هاتف iQOO Z11 Turbo
هاتف iQOO Z11 Turbo
لمياء الياسين

تستعد شركة iQOO للإعلان عن هاتف iQOO Z11 Turbo خلال الشهر الحالي في الصين. وبينما لا يزال تاريخ الإطلاق غامضًا، تنشغل الشركة بالكشف عن التفاصيل الرئيسية حول الهاتف واعدةً بأداء مماثل لهاتف OnePlus Ace 6T، الذي ظهر لأول مرة الشهر الماضي في الصين.

 وقد تم الكشف عن هاتف OnePlus Ace 6T كأول هاتف في العالم  يعمل بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الخامس. قبل الإعلان الرسمي، رُصد هذا الهاتف على منصة AnTuTu محققًا نتيجةً مذهلة بلغت 3.56 مليون نقطة وهي نتيجةً أعلى بقليل بلغت 3,599,038 نقطة على منصة AnTuTu.

ميزات هاتف iQOO Z11 Turbo

بحسب التقارير، سيأتي هاتف iQOO Z11 Turbo بشاشة OLED من نوع LTPS مقاس 6.59 بوصة تدعم دقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز. 

أما من حيث المواصفات الداخلية، فسيحتوي الجهاز على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 16 جيجابايت من نوع LPDDR5x، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت من نوع UFS 4.1، وبطارية بسعة 7600 مللي أمبير.

يُأتي الهاتف مزود بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 200 ميجابكسل (سامسونج HP5، مثبت بصري للصورة) + 8 ميجابكسل. ومن المتوقع أيضًا أن يأتي بمواصفات أخرى، مثل نظام التشغيل أندرويد 16 المبني على OriginOS 6، ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة بتقنية الموجات فوق الصوتية، وإطار معدني متوسط ​​مع غطاء خلفي زجاجي، وتصنيف IP68/69 لمقاومة الماء والغبار.

هاتف iQOO 15R قادم

في السياق نفسه يُقال إن شركة iQOO تعمل على هاتف iQOO 15R كمنافس لهاتف OnePlus 15R والذي يعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 5 (وهو نسخة معدلة من هاتف Ace 6T). من المحتمل أن يكون هاتف iQOO 15R، الموجه للسوق العالمية، نسخة مُعاد تسميتها من هاتف Z11 Turbo

