بمواصفات احترافية.. iQOO تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم ميزاتها

هاتف iQOO 15 Ultra
هاتف iQOO 15 Ultra
لمياء الياسين

كثيرة هي أنواع الهواتف الذكية في الأسواق ولكن إذا كنت تفكر في شراء هاتف ذات مواصفات رائده فيمكنك التفكير في شراء هاتف iQOO 15 Ultra والمتوقع إطلاقه بحلول أوائل فبراير

ووفقا لموقع "gizmochina"قد أكدت الشركة رسميًا الآن موعد الإطلاق. 

في الوقت نفسه، كشف منشور جديد على منصة ويبو من قِبل المُسرّب Digital Chat Station عن جميع التفاصيل التقنية الرئيسية تقريبًا لهاتف iQOO 15 Ultra والذي يعد أول هاتف ذكي من iQOO يحمل علامة Ultra التجارية. 

 ميزات هاتف iQOO 15 Ultra

أعلنت شركة iQOO عن إطلاق هاتف iQOO 15 Ultra في الصين وهو على حد وصف الشركة يعد أول هاتف ذات أداء فائق في الأسوق، يعد مناسبا للمستخدمين المحترفين وعشاق ألعاب الهاتف المحمول.

فوفقا للتسريبات يعد الهاتف مستوحى من ألعاب عالم السايبربانك أما عن تصميمه فهو يأتي بأزرار تحكم فعلية على جانبي الجهاز ويأتي بلونين، هما البرتقالي والأزرق 

مواصفات هاتف iQOO 15 Ultra

أكدت اشركة iQOO أن هاتف iQOO 15 Ultra يأتي مزود بمروحة تبريد نشطة كبيرة داخل الهاتف، بالإضافة إلى نظام حراري متطور يتضمن حجرة بخار كبيرة الحجم ومواد معدنية سائلة لنقل الحرارة. تشير هذه الإضافات إلى تركيز قوي لمحبي الألعاب.
على الجانب الآخر ووفقا للتسريبات سيأتي هاتف iQOO 15 Ultra بشاشة سامسونج مسطحة LTPO بدقة 2K مقاس 6.85 بوصة تدعم معدل التحديث ومن المتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس ، مقترنًا بشريحة الحوسبة الفائقة Q3 من تطوير iQOO. وقد يُوفر الهاتف ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 24 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

فيما يتعلق بميزات التصوير ، يُتوقع أن يضم هاتف iQOO 15 Ultra  لكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل مع عدسة تقريب بصري 3x (بيريسكوب) .

أما عن قدرة الشحن فيأتي الهاتف ببطارية بسعة 7400 مللي أمبير مع شحن سلكي بقوة 100 واط، وشحن لاسلكي، وميزات الشحن السريع، ومستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية، ومحرك خطي ثنائي المحور، ومكبرات صوت ستيريو مُحسّنة. ومن المتوقع أيضًا أن يأتي الهاتف بنظام تشغيل OriginOS 6 المبني على Android 16.

أما عن موعد إطلاقه فلاتوجد معلومات ما إذا كان سيتم طرح هاتف iQOO 15 Ultra في الأسواق خارج الصين.
 

