تكنولوجيا وسيارات

الأقوى في تاريخ فيفو.. إليك أهم مواصفات وسعر هاتف iQOO 15 قبل إنطلاقه

هاتف iQOO 15 Ultra
هاتف iQOO 15 Ultra
لمياء الياسين

ستطلق شركة iQOO هاتفها الرائد الجديد، iQOO 15 Ultra ، في الرابع من فبراير في الصين . يستهدف الهاتف عشاق ألعاب الهاتف المحمول، كما أنه يعد مزود بنظام كاميرا متطور ومكونات عالية الأداء.

مواصفات كاميرا iQOO 15 Ultra
 

بحسب إعلان تشويقي جديد نُشر على موقع ويبو، سيأتي هاتف iQOO 15 Ultra مزودًا بكاميرا سوني فائقة الدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x بتقنية المنظار، بالإضافة إلى نظام تثبيت بصري مُحسّن بمستوى CIPA 4.5. 

كما سيعتمد الجهاز على خوارزميات التصوير المتطورة من فيفو، بما في ذلك محرك إعادة البناء البصري NICE 3.0 ومحرك استعادة الصور Magic 2.0، لتحسين التفاصيل ودقة الصورة. وتتوافق هذه التفاصيل الرسمية مع تسريبات سابقة 

أشارت إلى مجموعة من الميزات العصرية مثل نظام كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر أمامي بدقة 32 ميجابكسل 

 يدعم الهاتف نطاق N79 لشبكات الجيل الخامس، ويتميز بمحرك إشارات الرياضات الإلكترونية المدعوم بالذكاء الاصطناعي 2.0، الذي يُحسّن قوة إشارة الواي فاي عبر الجدران السميكة. كما تُقدّم iQOO شبكة Universe Metro للألعاب، التي تُتيح تجربة ألعاب سلسة عبر الإنترنت حتى في بيئات مترو الأنفاق.

هاتف iQOO 15 Ultra 

ميزات هاتف iQOO 15 Ultra

يبلغ قياس الشاشة 6.85 بوصة، وهي مزودة بلوحة LTPO مسطحة بدقة 2K من سامسونج. وتدّعي الشركة أن الهاتف قادر على تشغيل لعبة Honor of Kings بمعدل 144 إطارًا في الثانية مع أعلى الإعدادات ورسومات خرائط محسّنة. ولتحسين الأداء الحراري، يستخدم الجهاز نظام تبريد هوائي Ice Dome مزود بمروحة مدمجة. كما يتضمن الهاتف أزرارًا جانبية تعمل باللمس ، وجيروسكوبًا عالي الدقة، واستجابة لمس سريعة لتجربة لعب تنافسية.

من المتوقع أن يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس، مقترنًا بشريحة الألعاب Q3 المصنّعة داخليًا  وقد يوفر ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 24 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، بالإضافة إلى ترقية دقة العرض إلى 2K، وتحسين معدل الإطارات إلى 120 إطارًا في الثانية، وتقنية تتبع الأشعة في الوقت الفعلي لتحسين تجربة الألعاب.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يضم الجهاز بطارية بسعة 7400 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي واللاسلكي بقدرة 100 واط، ومكبرات صوت ستيريو محورية 1115 مضبوطة بتقنية دولبي أتموس، ونظام لمس متطور ثنائي المحور، ودعم البث المباشر بمعدل 144 إطارًا في الثانية، ومستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية. وسيتوفر بلونين: الأسود (2077) والفضي (2049).

الهاتف المحمول كاميرا خلفية ثلاثية شركة iQOO شبكات الجيل الخامس إشارة الواي فاي نظام كاميرا خلفية ثلاثية

