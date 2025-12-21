قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد مشاجرة مع طليقته في أحد الفنادق | تفاصيل
رسالة واحدة تؤدي لاختراق حسابك.. تفاصيل خدعة «الربط الخفي» في واتساب
الزمالك خارج السباق.. حامد حمدان بين الأهلي وبيراميدز والحسم خلال أسبوع
ماذا يحدث في أول ليلة من رجب؟.. 10 عجائب أبرزها في الرزق والفرج
الكاف: الكونغولي «ندالا» حكمًا لافتتاح أمم أفريقيا 2025 بين المغرب وجزر القمر
كشفت حقيقة الاتهامات الأخيرة.. بدرية طلبة: الشعب المصري على قلبي وهو سبب نجاحي |فيديو
مدرب زيمبابوي: منتخب مصر قوة كبيرة في إفريقيا.. ولا نخاف محمد صلاح ومرموش
الخلافات تضرب الجماعة الإرهابية.. اشتباكات بالأيدي بين قيادات التنظيم الإخواني للسيطرة على الأموال
بدأ تسويقه .. تحركات الأهلي لتدعيم الدفاع تفتح الباب لرحيل أشرف داري | تفاصيل
أسرار المقابر الجنائزية.. بعثة أثرية إسبانية تكشف قطع فخارية نادرة في قبة الهوا غرب أسوان
بنهاية 2025.. بوتين يكشف عن شرطه الأساسي لإنهاء الحرب الأوكرانية
«فيفا» يحكم إفريقيا .. تفاصيل قرارات «كاف» المُفاجئة بشأن البطولات القارية |فيديو
تكنولوجيا وسيارات

بلمسات ذهبية خالصة.. أفخم رولز رويس سبيكتر من MANSORY | صور

رولز رويس سبيكتر المعدلة
رولز رويس سبيكتر المعدلة
صبري طلبه

نجحت مانسوري المتخصصة في تعديل السيارات الفاخرة، في لفت الأنظار مجددًا بعد الكشف عن مشروعها الأحدث المبني على رولز رويس سبيكتر، أول طراز كهربائي بالكامل من العلامة البريطانية العريقة.

التعديل الجديد لم يأتِ تقليديًا، بل حمل طابعًا استعراضيًا واضحًا يعكس فلسفة مانسوري المعهودة، حيث تحولت السيارة إلى عمل بصري مميز تحت اسم Equista Linea d’Oro ، في إشارة مباشرة إلى استخدام الذهب ولمسات الفخامة.

رولز رويس سبيكتر المعدلة

شعار رولز رويس يتحول إلى قطعة فنية لامعة

أبرز التغييرات بدأت من تمثال روح النشوة الشهير، الذي حصل على معالجة غير مسبوقة جعلته يظهر بلون ذهبي شفاف ينبعث منه بريق لافت، أقرب إلى عمل فني معاصر منه إلى شعار تقليدي، كما أعادت مانسوري تشكيل الشبك الأمامي الأيقوني لرولز رويس، ليظهر بالكامل بلمسة ذهبية تعكس الضوء وتمنح السيارة حضورًا فخمًا واستثنائيًا.

رولز رويس سبيكتر المعدلة

هيكل خارجي جريء بتفاصيل كربونية 

لم تكتفِ مانسوري بالتعديلات التجميلية البسيطة، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك عبر إضافة ألواح كربونية كبيرة فوق الرفارف الأمامية، ما منح السيارة مظهرًا أعرض وأكثر قوة، كما أضيف خط جانبي ممتد على طول الهيكل، يعزز الإحساس بالمبالغة المتعمدة التي تميز مشاريع مانسوري الخاصة، أما الغطاء الأمامي أعيد تصميمه بالكامل باستخدام ألياف الكربون المطروقة.

رولز رويس سبيكتر المعدلة

وفي خطوة غير معتادة على سيارة كهربائية فاخرة، زُودت السيارة رولز رويس سبيكتر المعدلة بمكبرات صوت خارجية مدمجة أسفل الصادم الخلفي، وتتمثل وظيفة هذه الإضافة في محاكاة صوت محرك احتراق داخلي، في محاولة لمنح السيارة طابعًا سمعيًا مختلفًا يرضي عشاق الأصوات الكلاسيكية، رغم اعتمادها الكامل على الطاقة الكهربائية.

مقصورة داخلية بفخامة الذهب

تكشف مقصورة السيارة عن مستوى عالٍ من العناية بالتفاصيل، حيث جاءت المقاعد بجلد أبيض فاخر، مع تطريزات دقيقة وحواف ذهبية واضحة، وتمتد اللمسات الفاخرة إلى فرش الأرضيات المصمم خصيصًا، إلى جانب تطعيمات ذهبية موزعة بعناية على مختلف أجزاء المقصورة، كما حصلت عجلة القيادة على تصميم عصري يتماشى مع هوية السيارة، مع الاحتفاظ بالشاشات القياسية التي تميز رولز رويس سبيكتر.

رولز رويس سبيكتر المعدلة

وبهذا الإصدار، تثبت مانسوري مرة أخرى أنها لا تسعى إلى إرضاء جميع الأذواق، بل تستهدف فئة محددة تبحث عن التفرد المطلق والجرأة البصرية، حيث أن رولز رويس سبيكتر Equista Linea d’Oro ليست مجرد سيارة معدلة، بل بيان واضح عن فلسفة تصميمية تتجاوز المألوف، وتضع الفخامة في أقصى درجاتها الممكنة.

مانسوري رولز رويس رولز رويس المعدلة سيارات معدلة سيارات مانسوري

