بعد تراجع الأسعار.. أرخص سيارة تقدمها رينو الفرنسية في مصر

رينو تاليانت موديل 2026
رينو تاليانت موديل 2026
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

رينو تاليانت موديل 2026

وتتوافر تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: رينو تاليانت موديل 2026، وتنتمي تاليانت لفئة السيارات السيدان .

محرك رينو تاليانت موديل 2026

رينو تاليانت موديل 2026

تستمد سيارة رينو تاليانت موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1000 سي سي، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 140 نيوتن/متر، وقوة 100 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أبعاد رينو تاليانت موديل 2026

رينو تاليانت موديل 2026

تأتى سيارة رينو تاليانت موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4396 مم، وعرض 1848 مم، وارتفاع 1501 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2649 مم .

وسائل الأمان بـ رينو تاليانت موديل 2026

رينو تاليانت موديل 2026

زودت سيارة رينو تاليانت موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها حساسات اماميه .

مواصفات رينو تاليانت موديل 2026

رينو تاليانت موديل 2026

تحتوي سيارة رينو تاليانت موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، ونظام اقفال الأبواب يعمل باللمس، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها ونوافذ كهربائية ، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

سعر رينو تاليانت موديل 2026

رينو تاليانت موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 674 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 724 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 مستقبل صناعة السيارات تاليانت موديل 2026

