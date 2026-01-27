كزبرة لـ أهالي الأقصر: وقفتكم معايا دي على راسي

وجه الفنان الشاب أحمد بحر الشهير بـ كزبرة رسالة شكر إلى أهالي مدينة الأقصر، وذلك خلال تصوير مسلسله الجديد بيبو والمنتظر عرضه في رمضان 2026.

وشارك كزبرة جمهورة فيديو رفقة أهالي الأقصر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلق كاتبا: أنا بجد مش عارف أقول إيه على محبتكم شكرًا أهل الأقصر على حبكم ودعمكم ليا وإن شاء الله مسلسل بيبو يبقى عند حسن ظنكم.

وأضاف: وقفتكم معايا دي على راسي من فوق، بلد الطيبة والحضارة والسياحة والجدعنة.. بجد أنا مهما أقول مش هيكفي واحد في المية من اللي عملتوه عشاني.

ويُعد مسلسل «بيبو» أولى البطولات المطلقة للفنان كزبرة في الدراما التلفزيونية، بعد نجاحاته المتتالية في السينما والأعمال الشبابية، ليخوض من خلال العمل تجربة جديدة ومختلفة على مستوى الدراما الاجتماعية.

وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الإنسانية، التي تتناول قضايا معاصرة برؤية درامية عميقة، في تعاون فني يجمع كزبرة مع المخرج تامر محسن، المعروف بتقديم أعمال تحمل بعدًا إنسانيًا وبصمة فنية خاصة.

ومن المتوقع أن يشهد المسلسل اهتمامًا جماهيريًا كبيرًا، خاصة مع حالة الترقب التي تحيط بالتجربة الدرامية الأولى لكزبرة كبطل مطلق، إلى جانب فريق عمل مميز، ما يجعله أحد الأعمال المنتظرة في سباق دراما رمضان 2026.