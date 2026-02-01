أمجد الشوا: فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني بارقة أمل للحالات الحرجة

أكد أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن افتتاح معبر رفح من الجانب الفلسطيني بارقة أمل للحالات الفلسطينية الحرجة.



وأضاف أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن هذا الأمر جاء بعد جهد حقيقي من مصر، متابعا أن الأولية للمرضى والجرحة للخروج من القطاع لتلقي العلاج.

وأشار أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إلى أن متوقع أن يفرض الاحتلال الفلسطيني تعقيدات وشروط للعائدين لقطاع غزة، مستدركا أن الاحتلال يحاول فرض المزيد من التعقيدات.

وأكمل أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن الاحتلال الاسرائيلي يواصل استهداف المواطنين الفلسطينين في قطاع غزة، وحاليًا يسيطر على 61% من مساحة غزة.

