ناقد يشيد بموهبة حمزة عبد الكريم :محطة استثنائية في مسيرة لاعب موهوب وبداية قصة ملهمة

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا عن التعاقد مع الموهبة الشابة المصرية حمزة عبد الكريم، لاعب النادي الأهلي.

وكتب فتحي سند عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"حمزة عبد الكريم يدوّن اسمه في التاريخ كأول لاعب مصري يرتدي قميص برشلونة ".

واضاف :"محطة استثنائية في مسيرة لاعب موهوب، وخطوة كبيرة تؤكد أن الطموح المصري قادر على الوصول لأكبر أندية العالم.. مستقبل واعد وبداية قصة ملهمة".

حمزة عبد الكريم بعد انضمامه رسميًا لبرشلونة

واعلن الحساب الرسمي لنادي برشلونة عن انضمام حمزة لصفوف الفريق الكتالوني وكتب: «نادي برشلونة والأهلي المصري يتوصلان إلى اتفاق بشأن إعارة اللاعب حمزة عبد الكريم حتى 30 يونيو 2026، مع خيار شراء للنادي الكتلوني في نهاية الموسم».

ويستعد اللاعب للانضمام إلى تدريبات الفريق الكتالوني قريبًا، على أن يبدأ رحلته مع برشلونة في الموسم الحالي، ضمن خطة النادي لتطوير اللاعبين الشبان ومنحهم الفرصة للتألق على المستوى الأوروبي.