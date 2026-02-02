ماركو سيلفا يهاجم التحكيم وVAR بعد خسارة فولهام أمام مانشستر يونايتد

أعرب البرتغالي ماركو سيلفا، المدير الفني لفولهام، عن غضبه الشديد من الأداء التحكيمي وتقنية حكم الفيديو المساعد، عقب الخسارة أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 3-2، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب «أولد ترافورد».

وأكد سيلفا أن قرارات الحكم لعبت الدور الأبرز في تغيير مسار اللقاء، رغم الأداء القوي الذي قدمه فريقه، خاصة خلال الشوط الثاني، مشيرًا إلى أن لاعبيه فرضوا سيطرتهم ونجحوا في الحد من خطورة مانشستر يونايتد لفترات طويلة.

وأوضح مدرب فولهام في تصريحاته لشبكة «سكاي سبورتس» أن فريقه استقبل هدفًا نتيجة هفوة دفاعية، لكنه واصل الضغط ونجح في التسجيل قبل أن يُلغى هدف كان كفيلًا بقلب موازين المباراة، معتبرًا أن تلك اللحظات كانت حاسمة في نتيجة اللقاء.

وتصاعدت حدة انتقادات سيلفا بعد احتساب ركلة جزاء ضد فريقه، واصفًا القرار بأنه نقطة التحول السلبية في المباراة، مؤكدًا أن الحكم جون بروكس أخطأ في تقديره للحالة، ما أدى إلى ارتباك مجريات اللعب حتى بعد تعديل القرار.

كما وجه المدرب البرتغالي انتقادات مباشرة لتقنية الفيديو المساعد، معتبرًا أنها لم تُستخدم بالشكل الصحيح، بعدما جرى البحث عن مبرر لاحتساب القرار بدلًا من إلغائه، وهو ما زاد من حالة الغضب داخل الملعب.

وأشار سيلفا إلى أن موجة الاستياء من التحكيم لم تقتصر على فريقه فقط، بل امتدت إلى معظم أطراف الدوري الإنجليزي، مؤكدًا ضرورة تحويل هذا الإحباط إلى دافع إيجابي خلال المباريات المقبلة.

ورغم انتقاداته الحادة، شدد المدير الفني لفولهام على احترامه للحكام، مؤكدًا تعاطفه الكامل مع لاعبيه والجماهير، ومختتمًا تصريحاته بالتأكيد على رغبته في تجنب أي تصعيد قد يعرضه لعقوبات انضباطية.