حمزة عبد الكريم في المقدمة.. مدرب برشلونة أتلتيك يتحدث عن نهجه مع الصفقات الجديدة
بحضور بعثة البنك الدولى.. التشغيل التجريبي لـ الأتوبيسات الكهربائية| صور
خالد طلعت: بيراميدز الفريق الوحيد الذي لم تهتز شباكه بأي هدف في دور المجموعات
إيران تستدعي سفراء الاتحاد الأوروبي احتجاجا على تصنيف الحرس الثوري كجماعة إرهابية
تشكيل فريقي الهلال والأهلي المتوقع في قمة الدوري السعودي
الخارجية الإيرانية: الإعلان الأيام المقبلة عن الرد على القرار الأوروبي
رئيس الشيوخ: نستلهم دروساً إيمانية عظيمة في ليلة النصف من شعبان
بعد قليل.. محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026 برقم الجلوس
نتنياهو يعقد اجتماعاً أمنياً مع قادة المؤسسة العسكرية بشأن الملف الإيراني
أبلكيشين.. رئيس الضرائب تكشف عن ميزة جديدة للمنضمين للنظام المبسط
قوات الاحتلال تفجر منزل عائلة الشهيد محمود عابد وتشن حملة اعتقالات واسعة
مصر تقود الجهود الدولية لإعادة صياغة النظام الضريبي العالمي في الأمم المتحدة
رياضة

ماركو سيلفا يهاجم التحكيم وVAR بعد خسارة فولهام أمام مانشستر يونايتد

ماركو سيلفا
ماركو سيلفا
إسراء أشرف

أعرب البرتغالي ماركو سيلفا، المدير الفني لفولهام، عن غضبه الشديد من الأداء التحكيمي وتقنية حكم الفيديو المساعد، عقب الخسارة أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 3-2، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب «أولد ترافورد».

وأكد سيلفا أن قرارات الحكم لعبت الدور الأبرز في تغيير مسار اللقاء، رغم الأداء القوي الذي قدمه فريقه، خاصة خلال الشوط الثاني، مشيرًا إلى أن لاعبيه فرضوا سيطرتهم ونجحوا في الحد من خطورة مانشستر يونايتد لفترات طويلة.

وأوضح مدرب فولهام في تصريحاته لشبكة «سكاي سبورتس» أن فريقه استقبل هدفًا نتيجة هفوة دفاعية، لكنه واصل الضغط ونجح في التسجيل قبل أن يُلغى هدف كان كفيلًا بقلب موازين المباراة، معتبرًا أن تلك اللحظات كانت حاسمة في نتيجة اللقاء.

وتصاعدت حدة انتقادات سيلفا بعد احتساب ركلة جزاء ضد فريقه، واصفًا القرار بأنه نقطة التحول السلبية في المباراة، مؤكدًا أن الحكم جون بروكس أخطأ في تقديره للحالة، ما أدى إلى ارتباك مجريات اللعب حتى بعد تعديل القرار.

كما وجه المدرب البرتغالي انتقادات مباشرة لتقنية الفيديو المساعد، معتبرًا أنها لم تُستخدم بالشكل الصحيح، بعدما جرى البحث عن مبرر لاحتساب القرار بدلًا من إلغائه، وهو ما زاد من حالة الغضب داخل الملعب.

وأشار سيلفا إلى أن موجة الاستياء من التحكيم لم تقتصر على فريقه فقط، بل امتدت إلى معظم أطراف الدوري الإنجليزي، مؤكدًا ضرورة تحويل هذا الإحباط إلى دافع إيجابي خلال المباريات المقبلة.

ورغم انتقاداته الحادة، شدد المدير الفني لفولهام على احترامه للحكام، مؤكدًا تعاطفه الكامل مع لاعبيه والجماهير، ومختتمًا تصريحاته بالتأكيد على رغبته في تجنب أي تصعيد قد يعرضه لعقوبات انضباطية.

ماركو سيلفا فولهام مدرب فولهام مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي

