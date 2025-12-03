قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحاجة سبيلة.. وفاة سيدة العطاء التي تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر
قلبه توقف 4 مرات في 230 دقيقة.. مفاجأة جديدة عن لاعب نادي الزهور
كسروا يده.. التحفظ على 4 طلاب تعدوا على مدرسهم في عين شمس
كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما
العراق يفوز البحرين بهدفين ويتصدر المجموعة بكأس العرب
انسحاب أحمد مرتضى منصور من الانتخابات البرلمانية
انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال ملحوظ وتنظيم محكم داخل لجان محافظة البحيرة
هيئة البريد تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة مرور 130 عاما على تأسيس الإفتاء
الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية
لماذا وصف الله أهل الجنة بـ متكئين؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح الحكمة
محمد صلاح على أبواب رقم تاريخي جديد الليلة.. أرقام قياسية تنتظر ملك ليفربول
الكشف عن موعد انضمام اللاعبين لمنتخباتهم في أمم إفريقيا
فاكرينك ديماً.. أفشة يتذكر الراحل أحمد رفعت ويدعي له

افشة
افشة
يمنى عبد الظاهر

شارك محمد مجدي افشة لاعب الأهلي، صوراً مع تيشرت الراحل أحمد رفعت، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

وكتب افشة:" ربنا يرحمك يا اخويا و فاكرينك ديماً يا رفعت 💔 و الحمدلله علي ماتش امبارح كان نفسي نكسب و نفرحكم بس ان شاءالله نتعب و نعمل كل حاجه عشان  نكسب الماتش الجاي ".


و كان قد أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، إحالة أحداث مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة بدورى أبطال إفريقيا إلى لجنة الانضباط.


وأدان كاف، فى بيان رسمى الخروقات الأمنية الخطيرة التى وقعت خلال مباراة دورى أبطال أفريقيا بين فريقى الجيش الملكى المغربى والأهلى، وكذلك مباراة شبيبة القبائل الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى.

وأضاف كاف فى بيانه "لقد أُحيلت هذه الحوادث إلى مجلس التأديب التابع له للتحقيق فيها".


وقد كانت مباريات الأهلى والجيش الملكى التى أقيمت بالرباط ومباراة شبيبة القبائل ويانج أفريكانز التى أقيمت بالجزائر شهدت وقائع مؤسفة ترتبط بالشغب الجماهيرى.

ألم العصعص.. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟

فيتامين بـ12 نقصه خطر يهدد حياتك| تعرف على الأعراض والأسباب

بعد كشفه أسباب الطلاق.. آخر صور جمعت بين هنا الزاهد وأحمد فهمى

لماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟ العلم يكشف أسبابا جديدة لم تكن معروفة

