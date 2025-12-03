فاكرينك ديماً.. أفشة يتذكر الراحل أحمد رفعت ويدعي له

شارك محمد مجدي افشة لاعب الأهلي، صوراً مع تيشرت الراحل أحمد رفعت، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

وكتب افشة:" ربنا يرحمك يا اخويا و فاكرينك ديماً يا رفعت 💔 و الحمدلله علي ماتش امبارح كان نفسي نكسب و نفرحكم بس ان شاءالله نتعب و نعمل كل حاجه عشان نكسب الماتش الجاي ".





و كان قد أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، إحالة أحداث مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة بدورى أبطال إفريقيا إلى لجنة الانضباط.



وأدان كاف، فى بيان رسمى الخروقات الأمنية الخطيرة التى وقعت خلال مباراة دورى أبطال أفريقيا بين فريقى الجيش الملكى المغربى والأهلى، وكذلك مباراة شبيبة القبائل الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى.

وأضاف كاف فى بيانه "لقد أُحيلت هذه الحوادث إلى مجلس التأديب التابع له للتحقيق فيها".



وقد كانت مباريات الأهلى والجيش الملكى التى أقيمت بالرباط ومباراة شبيبة القبائل ويانج أفريكانز التى أقيمت بالجزائر شهدت وقائع مؤسفة ترتبط بالشغب الجماهيرى.