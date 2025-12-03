موعد مباراة العراق القادمة في كأس العرب بعد الفوز على البحرين

نجح منتخب العراق في افتتاح مشواره ببطولة كأس العرب بتحقيق انتصار مهم على منتخب البحرين بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب 974 ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

المباراة جاءت قوية من الجانبين، وتمكن العراق من حسمها بفضل الفاعلية الهجومية، ليضع أول ثلاث نقاط في رصيده ويبدأ رحلته في البطولة بثبات.

وفي نفس المجموعة، انتهت مواجهة السودان والجزائر بالتعادل السلبي، مما أبقى حسابات التأهل مفتوحة أمام جميع المنتخبات قبل انطلاق الجولة الثانية.

يستعد منتخب السودان لمباراة مصيرية في الجولة الثانية أمام العراق، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين لتعزيز فرص التأهل إلى الدور ربع النهائي، خاصة مع تقارب نتائج الجولة الأولى.

موعد مباراة العراق والسودان

تقام المواجهة يوم السبت 6 ديسمبر 2025 في تمام:

6:00 مساءً بتوقيت مصر والسودان

7:00 مساءً بتوقيت السعودية وقطر والعراق

وتمثل المباراة فرصة جديدة للعراق لتعزيز صدارته، بينما يسعى السودان لتعويض تعثر البداية والحفاظ على آماله في المنافسة.