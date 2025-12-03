أحمد حسن يكشف موعد انتهاء عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك

كشف الإعلامي أحمد حسن عن موعد انتهاء عقد اللاعب حسام عبد المجيد مع نادي الزمالك .

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"الزمالك يؤكد على انتهاء عقد حسام عبد المجيد في 2027".



أعلن نادي الزمالك عن ميزانيته للعام المالي المنقضي من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، والتي سيتم مناقشتها في الجمعية العمومية المقبلة المقرر لها يوم 9 ديسمبر الجاري.

وبلغت إيرادات الزمالك عن العام المالي المنقضي ، 597 مليونًا و527 ألفًا و763 جنيهًا، وتشمل إيرادات كرة القدم، والنشاط الرياضي بخلاف الكرة النسائية، والنشاط الاجتماعي، ورسوم العضوية والاشتراكات.

وفي المقابل، وصل إجمالي المصروفات إلى مليار و142 مليونًا و41 ألفًا و210 جنيهات، ليكون عجز الميزانية هو 544 مليونًا و513 ألفًا و447 جنيهًا.