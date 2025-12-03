قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قلبه توقف 4 مرات في 230 دقيقة.. مفاجأة جديدة عن لاعب نادي الزهور
كسروا يده.. التحفظ على 4 طلاب تعدوا على مدرسهم في عين شمس
كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما
العراق يفوز البحرين بهدفين ويتصدر المجموعة بكأس العرب
انسحاب أحمد مرتضى منصور من الانتخابات البرلمانية
انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال ملحوظ وتنظيم محكم داخل لجان محافظة البحيرة
هيئة البريد تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة مرور 130 عاما على تأسيس الإفتاء
الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية
لماذا وصف الله أهل الجنة بـ متكئين؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح الحكمة
محمد صلاح على أبواب رقم تاريخي جديد الليلة.. أرقام قياسية تنتظر ملك ليفربول
الكشف عن موعد انضمام اللاعبين لمنتخباتهم في أمم إفريقيا
مصر تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وتشغيل معبر رفح في الاتجاهين لاستقبال المصابين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يعلن ميزانية 2025 بعجز يتجاوز 776 مليون جنيه

شعار الزمالك
شعار الزمالك
ملك موسى

أعلن نادي الزمالك عن ميزانيته للعام المالي المنقضي من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، والتي سيتم مناقشتها في الجمعية العمومية المقبلة المقرر لها يوم 9 ديسمبر الجاري.

وبلغت إيرادات الزمالك عن العام المالي المنقضي ، 597 مليونًا و527 ألفًا و763 جنيهًا، وتشمل إيرادات كرة القدم، والنشاط الرياضي بخلاف الكرة النسائية، والنشاط الاجتماعي، ورسوم العضوية والاشتراكات.

وفي المقابل، وصل إجمالي المصروفات إلى مليار و142 مليونًا و41 ألفًا و210 جنيهات، ليكون عجز الميزانية هو 544 مليونًا و513 ألفًا و447 جنيهًا.

وبإضافة إيجار المحلات والفوائد البنكية والإيرادات المتنوعة وخصم المصروفات العمومية والإدارية والعمولات وفروق العمولات ومخصص القضايا وغيرها من البنود يصبح العجز العام هو 776 مليونا و742 ألفا و475 جنيها.

وفي نفس الوقت جاء  إجمالي إيرادات نشاط كرة القدم يقدر بحوالي 397 مليونًا و347 ألفًا و277 جنيهًا، في حين وصلت المصروفات إلى 849 مليونًا و718 ألفًا و712 جنيهًا.

وسجل نشاط كرة القدم عجزًا ماليًا قدره 452 مليونًا و371 ألفًا و435 جنيهًا خلال الموسم الجاري.

وبلغت إيرادات النشاط الرياضي بخلاف كرة القدم نحو 22 مليونًا و53 ألفًا و256 جنيهًا، في حين وصلت المصروفات إلى 277 مليون جنيه و7 آلاف و546 جنيهًا.

وسجل النشاط الرياضي داخل الزمالك، باستثناء كرة القدم، عجزًا ماليًا قدره 254 مليونًا و954 ألفًا و290 جنيهًا خلال الموسم الحالي.

وجاء جدول أعمال الجمعية العمومية كالتالي:

- النظر في التصديق على محضر الاجتماع السابق.

- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية 2025/2024 وبرامج النشاط، خطة العمل للعام المالي الجديد 2026/2025.

- النظر في تقرير مراقب الحسابات، اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2025/2024 ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة 2026/2025، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافأة المدير التنفيذي والمدير المالي.

- النظر في الاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة والسادة الأعضاء إلى السيد المدير التنفيذي في الموعد القانوني من تاريخ الإعلان ولمدة 10 عشرة أيام.

- وهي كالتالي:

- المقترح المقدم من (33) عضوًا برفع قيمة المبلغ المسدد لصالح صندوق العاملين بالنادي عند التجديد السنوي للعضوية العاملة من عشرة جنيهات إلى مائة جنيه.

- النظر في إسقاط العضوية العاملة عن بعض الأعضاء (وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي) وهم:

- العضو/ تامر أحمد عبد الحميد محمد عضوية رقم (29521).

- العضوة/ هدير إبراهيم حسين - عضو عامل، عضوية رقم (98175) والعضويات التابعة وهم:

- العضو/ مازن وائل - عضو تابع العضوة/ سلوى محمود يوسف - عضو تابع.

- الموضوعات الأخرى الواردة بجدول الأعمال:

- اعتماد اللوائح الخاصة بأنشطة النادي (الفريق الأول لكرة القدم - قطاع الناشئين - النشاط الرياضي - شئون الاشتراكات والعضوية - شئون العاملين).

- الموافقة على إنشاء فرعًا للنادى بمدينة أسيوط الجديدة.

الزمالك ميزانية نادي الزمالك كرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

وزارة التربية والتعليم

وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

مدرسة دولية

اتهامات متبادلة ومفاجأة بالكاميرات.. ماذا حدث في المدرسة الدولية ببدر؟| خاص

ترشيحاتنا

صدمة في نيروبي بعد تقرير يفضح تورط جنود بريطانيين في انتهاكات ممتدة لعقود

عاصفة اتهامات تضرب الوحدة البريطانية في كينيا… تحقيق برلماني يكشف عن حجم الجرائم

طائرة حربية - أرشيفي

سوريا .. عدوان إسرائيلي جديد قرب بلدة بيت جن بريف دمشق

بوتين يلوّح بخيار الحرب… والحلف يرد بلغة القوة

الناتو يتحدى الكرملين: رسالة حاسمة بعد تهديدات بوتين بالحرب

بالصور

ألم العصعص.. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟

ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟
ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟
ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟

فيتامين بـ12 نقصه خطر يهدد حياتك| تعرف على الأعراض والأسباب

فيتامين بـ12 نقصه خطر يهدد حياتك|تعرف على الاعراض والاسباب
فيتامين بـ12 نقصه خطر يهدد حياتك|تعرف على الاعراض والاسباب
فيتامين بـ12 نقصه خطر يهدد حياتك|تعرف على الاعراض والاسباب

بعد كشفه أسباب الطلاق.. آخر صور جمعت بين هنا الزاهد وأحمد فهمى

بعد كشفه اسباب الطلاق..اخر صور جمعت بين هنا الزاهد و احمد فهمى
بعد كشفه اسباب الطلاق..اخر صور جمعت بين هنا الزاهد و احمد فهمى
بعد كشفه اسباب الطلاق..اخر صور جمعت بين هنا الزاهد و احمد فهمى

لماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟ العلم يكشف أسبابا جديدة لم تكن معروفة

ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟
ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟
ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟

فيديو

كريم محسن

كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما

المتهم

الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه "توكسيك"

ازمة الطبيب

طلاق وانهيار علاقات… أزمة الطبيب الوسيم محمد المغربي تشعــل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد