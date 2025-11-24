قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
استمرار توافد الناخبين على لجان السيدة زينب في انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025 | استعدادات قصوى ودعم طبي للناخبين أمام لجان قصر الدوبارة .. صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

محمد سلام يدعم جهاد حسام الدين: "شروق" في كارثة طبيعية حديث الجمهور قبل النهاية

علا محمد

كشف الفنان محمد سلام، عن إعجابه الشديد بأداء الفنانة الشابة جهاد حسام الدين، فى مسلسل كارثة طبيعية، حيث تقدّم شخصية «شروق» التى لفتت أنظار الجمهور خلال أحداث العمل.

وقام سلام بإعادة نشر إشادة بأداء جهاد عبر حسابه على انستجرام، وهى إشادة تداولتها إحدى الصفحات المتخصصة فى الدراما، وجاء مضمونها ليعكس التأثير القوى للشخصية، قائلا: "أداء جهاد لشخصية شروق ليس أصيلًا فحسب، بل مؤثر للغاية... ردود الفعل الصادقة من الجمهور تكشف موهبتها الفطرية وعمق إحساسها. استمرى فى التألق يا جهاد".

من جانبه أعرب المخرج حسام حامد عن حزنه الكبير بعد معرفته بوفاة الفنان أشرف بوزيشن، الذى شارك فى مسلسل كارثة طبيعية مع الفنان محمد سلام، مؤكدا أنه لم يكن على علم بالخبر إلا مؤخرا.

وقال حامد عبر حسابه على «فيسبوك» إنه كان يبحث عن حساب أشرف بوزيشن ليهنئه ويشكره على أدائه، مشيرا إلى أن مشاهده كانت من أبرز مشاهد العمل، وأنه كان يتمنى رؤيته فى أعمال أخرى خلال الفترة المقبلة، قبل أن يفاجأ بخبر وفاته منذ نحو الشهر.

ووجه المخرج كلمات مؤثرة داعيا له بالرحمة، مؤكدا أنه كان من أطيب الأشخاص الذين تعامل معهم فى يوم التصوير، وأنه ترك أثرا طيبا فى نفوس كل من عرفه.

الفنان محمد سلام الفنانة الشابة جهاد حسام الدين جهاد حسام الدين شروق المخرج حسام حامد

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

