محمد سلام يدعم جهاد حسام الدين: "شروق" في كارثة طبيعية حديث الجمهور قبل النهاية

كشف الفنان محمد سلام، عن إعجابه الشديد بأداء الفنانة الشابة جهاد حسام الدين، فى مسلسل كارثة طبيعية، حيث تقدّم شخصية «شروق» التى لفتت أنظار الجمهور خلال أحداث العمل.

وقام سلام بإعادة نشر إشادة بأداء جهاد عبر حسابه على انستجرام، وهى إشادة تداولتها إحدى الصفحات المتخصصة فى الدراما، وجاء مضمونها ليعكس التأثير القوى للشخصية، قائلا: "أداء جهاد لشخصية شروق ليس أصيلًا فحسب، بل مؤثر للغاية... ردود الفعل الصادقة من الجمهور تكشف موهبتها الفطرية وعمق إحساسها. استمرى فى التألق يا جهاد".

من جانبه أعرب المخرج حسام حامد عن حزنه الكبير بعد معرفته بوفاة الفنان أشرف بوزيشن، الذى شارك فى مسلسل كارثة طبيعية مع الفنان محمد سلام، مؤكدا أنه لم يكن على علم بالخبر إلا مؤخرا.

وقال حامد عبر حسابه على «فيسبوك» إنه كان يبحث عن حساب أشرف بوزيشن ليهنئه ويشكره على أدائه، مشيرا إلى أن مشاهده كانت من أبرز مشاهد العمل، وأنه كان يتمنى رؤيته فى أعمال أخرى خلال الفترة المقبلة، قبل أن يفاجأ بخبر وفاته منذ نحو الشهر.

ووجه المخرج كلمات مؤثرة داعيا له بالرحمة، مؤكدا أنه كان من أطيب الأشخاص الذين تعامل معهم فى يوم التصوير، وأنه ترك أثرا طيبا فى نفوس كل من عرفه.