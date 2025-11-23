جهاد حسام الدين تشكر جمهور «كارثة طبيعية» بعد تفاعلهم بصور مبتكرة بالذكاء الاصطناعي

عبرت الفنانة جهاد حسام الدين عن سعادتها الكبيرة بحجم التفاعل الذي حظي به مسلسلها الجديد «كارثة طبيعية»، بعدما انهالت عليها عشرات الصور التي أعدّها الجمهور باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي أعادت تجسيد مشاهد من العمل بطريقة كوميدية وبأسلوب كرتوني جذاب.

وشاركت جهاد متابعيها عبر حسابها على إنستجرام مجموعة من هذه الأعمال الفنية التي ابتكرها محبو المسلسل، مبدية إعجابها بروح الإبداع التي ظهرت في الصور. ووجّهت رسالة شكر إلى جمهورها قائلة:

«غمرتونا بمحبتكم .. شكرًا من كل قلبي، وبنحبكم».

و تشارك جهاد حسام الدين في بطولة «كارثة طبيعية» مع الفنان محمد سلام إلى جانب نخبة من نجوم الدراما، ويُعرض العمل حاليًا عبر منصة «واتش إت»، حيث يواصل تحقيق تفاعل لافت منذ بدء عرضه، بفضل الطابع الكوميدي للمسلسل وتفاعل الجمهور المستمر مع محتواه على منصات التواصل الاجتماعي.