بث مباشر| الإعلامي أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي"
قرارات مرتقبه بتصنيف الإخوان دوليا منظمة إرهابية.. أحمد موسى يكشف التفاصيل
دليل إجازات 2026 للموظفين والطلاب.. متى أول عطلة رسمية مقبلة؟
النائب محمد أبو العينين يقدم واجب العزاء في والدة وزير التموين.. صور
الصفقات الشتوية.. إجتماع حاسم للخطيب وتوروب في الأهلي خلال ساعات
تصنيف الإخوان منظمة إرهابية على مستوى دولي.. أحمد موسى يكشف تفاصيل الخطوة المرتقبة
هيئة البث الإسرائيلية: إقالة قائد المنطقة الجنوبية السابق بسبب 7 أكتوبر
هل يجوز جمع الصلاة بسبب حضور الدروس؟.. أمين الإفتاء يجيب
الجونة يحقق الفوز أمام الاتحاد السكندري في الدوري
سيول| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
روح ومسئولية.. حسين ياسر المحمدي يحث لاعبي الزمالك على الفوز تكريمًا لـ محمد صبري
شخصيات عامة ورياضية في عزاء شقيق الاعلامي محمد شبانة
فن وثقافة

جهاد حسام الدين تشكر جمهور «كارثة طبيعية» بعد تفاعلهم بصور مبتكرة بالذكاء الاصطناعي

أوركيد سامي

عبرت الفنانة جهاد حسام الدين عن سعادتها الكبيرة بحجم التفاعل الذي حظي به مسلسلها الجديد «كارثة طبيعية»، بعدما انهالت عليها عشرات الصور التي أعدّها الجمهور باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي أعادت تجسيد مشاهد من العمل بطريقة كوميدية وبأسلوب كرتوني جذاب.

وشاركت جهاد متابعيها عبر حسابها على إنستجرام مجموعة من هذه الأعمال الفنية التي ابتكرها محبو المسلسل، مبدية إعجابها بروح الإبداع التي ظهرت في الصور. ووجّهت رسالة شكر إلى جمهورها قائلة:
«غمرتونا بمحبتكم .. شكرًا من كل قلبي، وبنحبكم».

و تشارك جهاد حسام الدين في بطولة «كارثة طبيعية» مع  الفنان محمد سلام إلى جانب نخبة من نجوم الدراما، ويُعرض العمل حاليًا عبر منصة «واتش إت»، حيث يواصل تحقيق تفاعل لافت منذ بدء عرضه، بفضل الطابع الكوميدي للمسلسل وتفاعل الجمهور المستمر مع محتواه على منصات التواصل الاجتماعي.

اصالة
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كيف يساعد العسل في تخفيف التهاب الحلق؟
جانب من الفعاليات
