رد فعل بسنت شوقي بعد تحذير الجمهور لها من زوجها محمد فراج

علقت الفنانة بسنت شوقي بطريقة ساخرة على تحذيرات الجمهور لها من زوجها الفنان محمد فراج بسبب الشخصية التي يقدمها في مسلسل ورد وشوكولاتة.

تعليق بسنت شوقي

‎وجّهت الفنانة بسنت شوقي رسالة رومانسية إلى زوجها الفنان محمد فراج بعد النجاح الكبير الذي حققه مؤخرًا، إثر التفاعل الواسع من الجمهور مع دوره في مسلسل «ورد وشيكولاتة»، والتي تشاركه بطولته الفنانة زينة.



‎ونشرت بسنت عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك» صورة لفراج، وأرفقتها بتعليق لطيف وصفته فيه بـ «*القمر الاوسترادى".

مسلسل ورد وشوكولاتة، تدور أحداثه عن قصة حب بين مُحامٍ شهير ومقدمة برامج معروفة، قررا الزواج سرًا حتى قررت هي أن تُخبر عائلته بأمر زواجهما؛ مما أزعجه وازداد غضبًا حين أخبرته أنها تمتلك ورقًا يُدينه ويثبت تورطه في مشكلات عدة، لذا قرر إنهاء حياتها.

وقال محمد فراج في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنه كان خائفاً من التجربة ولكن مطمئناً لوجود المخرج ماندو العدل.





وأضاف محمد فراج:"أحب العمل في الظروف الصعبة وتحت الضغط، ومن حُسن حظي أن الله يُسند لي أعمالًا ذات قصص صعبة".





ووصف محمد فراج المسلسل بأنه كان رحلة طويلة ولكن صعبة، وبه العديد من التفاصيل بين السطور، لذلك هو سعيد بتقديمه.













أحدثت الحلقة الثامنة من مسلسل ورد وشوكولاتة، فور عرضها حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الربط الواضح بين ما حدث لشخصية مروة وبين تفاصيل القضية الحقيقية التي شغلت الرأي العام. وانهالت تعليقات المشاهدين التي عبّرت عن تعاطف كبير مع مروة، خصوصاً بعد المشهد القاسي الذي وثّق لحظة قتلها، والذي أثّر في الجمهور بقوة، ما جعل اسم زينة يتصدر النقاشات ويتحوّل إلى حديث المتابعين.





بدأت الحلقة بمشهد يجمع مروة بصديقتها هناء (مها نصار) وطليقها نادر (عمر المهدي)، ورغم أنّ اللقاء بدا في بدايته كمواجهة محتملة بعد اكتشاف علاقة الطرفين، فاجأت مروة الجميع بظهورها الهادئ، وقدومها لتقديم التهنئة لهما على ارتباطهما، بعد هذا المشهد، أرسلت مروة رسالة صوتية إلى كامل (محمد سليمان) مالك القناة التي تعمل بها، تعتذر فيها عن أي خلاف وقع بينهما وتطلب مسامحته.