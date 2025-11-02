رئيس جهاز مدينة بدر يتفقد أعمال تنمية وتطوير الحي السادس

قام المهندس السيد أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر جولة ميدانية داخل الحي السادس لمتابعة سير أعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع العام.

وذلك فى إطار توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان و المهندس أحمد عمران نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق بمتابعة الأعمال الجارية بالمدن الجديدة.

وخلال الجولة شدد على سرعة الإنجاز مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ موجهاً الشركات العاملة بضرورة العمل على مدار الساعة لتحقيق أفضل النتائج بما يليق بسكان المدينة.

من جانبه أكد المهندس حسن الخياط نائب رئيس الجهاز للطرق والتنمية أن الأعمال بالحي السادس تسير وفق خطة تطوير شاملة تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتنسيق المواقع العامة وتحسين المشهد الحضاري