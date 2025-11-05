العبور الجديدة: التنسيق بين الإدارات لضمان كفاءة المرافق واستدامة الخدمات

تابع المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بمتابعة شاملة لأعمال الصيانة والنظافة والزراعة والخدمات المختلفة على مستوى المدينة.

شملت الجولة متابعة أعمال الصيانة الوقائية لشبكات الصرف الصحي وبلاعات المطر بالحَيّين 14 والمجد، إلى جانب أعمال الرصف وسفلتة حارة الخدمة بمشروع الإسكان الأخضر بالحَيّ 13، وتنفيذ مسار الخط العاجل ضمن خطة رفع كفاءة البنية التحتية.

أعمال الصيانة

كما تفقد رئيس الجهاز أعمال النظافة اليومية بحي المجد والطريق الأمامي ومدخل الجهاز والمسطحات الخضراء، فضلًا عن أعمال الصيانة الدورية للزراعة والمسطحات الخضراء بمنطقة مدخل المدينة، واستكمال أعمال الصيانة عمارات الطابع الحديث والذى تضم عدد ٧٨ عماره بأجمالى ١٨٧٢ وحده سكنية .

وفي قطاع الكهرباء، تابع رئيس الجهاز أعمال الصيانة الدورية لغرف الموزعات للجهد المنخفض وغرفة المحول المساعد والمولد، حيث تم تشغيل المولد للتأكد من جاهزيته الكاملة لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع.

جولة ميدانية موسعة

كما قام المهندس أشرف عبد الوهاب – نائب رئيس الجهاز – برفقة معاوني رئيس الجهاز للطرق و الإسكان ومديري الإدارات التنفيذية، وبحضور عدد من ممثلي الشركات المنفذة، بجولة ميدانية موسعة بأحياء الكرامة والمجد بمنطقة الـ2600 فدان، لمتابعة معدلات الإنجاز ميدانيًا في قطاعات النظافة والزراعة وصيانة المرافق والطرق.

اكد نائب رئيس الجهاز على ضرورة الالتزام الكامل بالبرامج الزمنية المحددة لأعمال الصيانة والتنفيذ، مع رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أكد على مراعاة تطهير شبكات وبلاعات الصرف الصحي ومصارف الأمطار بصفة دورية استعدادًا لفصل الشتاء، والتأكد من جاهزية منظومة تصريف مياه الأمطار بجميع الأحياء، فضلًا عن الاهتمام بالمسطحات الخضراء ومواعيد الري بما يتناسب مع التغيرات المناخية الحالية.

وشدد كذلك على رؤساء الأحياء بضرورة التصدي الفوري لأي مخالفات في مهدها، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجهاز برصد جميع أنواع المخالفات والتعامل معها بشكل حاسم وسريع حفاظًا على الطابع الحضاري للمدينة.

كما يحرص الجهاز على تعزيز منظومة المتابعة الميدانية اليومية والتنسيق بين الإدارات المختلفة لضمان كفاءة المرافق العامة واستدامة الخدمات، بما يسهم في تحقيق بيئة عمرانية آمنة ومتطورة تواكب رؤية الدولة المصرية 2050.



