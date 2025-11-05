مياه الشرب بالجيزة تنظم حفلاً لاستقبال رئيسها الجديد وتكرم رئيسها السابق

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، اليوم، حفلاً لتكريم المهندس منصور بدوي، رئيس مجلس الإدارة السابق، واستقبال المهندس أحمد زكي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الجديد للشركة، وذلك بحضور عدد من العاملين وقيادات الشركة.

جاء ذلك في أجواء يسودها التقدير والوفاء، وأعرب الحاضرون عن امتنانهم لما قدمه المهندس منصور بدوي من جهود كبيرة خلال فترة توليه رئاسة الشركة، والتي شهدت العديد من الإنجازات في تطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مهنئين سيادته علي تعيينه مستشاراً فنياً للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لشئون مياه الشرب.

تحسين الخدمات

وخلال الحفل، أعرب المهندس أحمد زكي عن امتنانه للثقة الغالية التي أولتها له القيادة، مؤكداً عزمه على مواصلة مسيرة التطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الجيزة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من العمل الجاد.

كما أعرب المهندس منصور بدوي عن امتنانه لكل العاملين بالشركة على التعاون والمساندة خلال فترة عمله، مؤكداً فخره بالانتماء إلى منظومة مياه الشرب والصرف الصحي متمنيًا التوفيق والنجاح للمهندس أحمد زكي في قيادة الشركة خلال المرحلة القادمة.



