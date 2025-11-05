جهاز 6 أكتوبر الجديدة: ريادة في التنمية والتطوير بالمدينة

يعمل جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة تحت قيادة المهندس محمد عبد المقصود، على دفع عجلة التنمية الشاملة في إحدى أهم المدن الجديدة التي تواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة. تعتبر المدينة واحدة من أبرز المشروعات الطموحة التي تهدف إلى خلق بيئة حضرية متكاملة تلبي احتياجات السكان وتوفر مستوى عالٍ من الخدمات والمرافق الحديثة.

يواصل جهاز المدينة تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية في مجالات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والخدمات العامة، بهدف تحسين جودة الحياة للسكان.

بحضور المهندس ايمان شبيب نائب رئيس الجهاز ومديرو الإدارات المعنية تم اليوم تسليم مدرسة التعليم الأساسي بمنطقة غرب المطار قطاع أ، التي تضم تجهيزات تعليمية متكاملة، وتوفر بيئة مثالية للطلاب، تعكس مدى التزام الجهاز بتوفير التعليم الجيد لأجيال المستقبل.

حيث ثم تنفيذ المدرسة علي مساحة 3 فدان عبارة عن ارضى + ٢ دور متكرر وتشمل ۳۲ فصل + معامل كمبيوتر + مجالات + مكتبة + مكاتب ادارية وفناء المدرسة + ملاعب .

كما أكد المهندس محمد عبد المقصود رئيس الجهاز أن الجهاز يعمل على تطوير المرافق الخدمية والوحدات السكنية، من خلال تنفيذ مشروعات مرافق ومراكز صحية ومناطق ترفيهية ورياضية، بهدف تقديم خدمات متكاملة تعزز من مستوى المعيشة داخل المدينة. بالإضافة إلى ذلك، يولي الجهاز اهتمامًا كبيرًا لتطوير البنية التحتية للمرافق العامة، وتوفير الطرق والكباري وشبكات المياه والكهرباء، لضمان استدامة ورفاهية السكان.