اقتصاد

المركز التكنولوجي ... جولة تفقدية لرئيس جهاز العبور الجديدة

المركز التكنولوجي
المركز التكنولوجي
آية الجارحي

في إطار تنفيذ توجيهات معالي المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتسريع وتيرة العمل في ملف تقنين الأراضي.

قاد المهندس محمود مراد – رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة – جولة تفقدية مكثفة شملت المركز التكنولوجي العام ومركز خدمة عملاء التقنين.

وخلال الجولة، تفقد "مراد" منظومة العمل الإلكترونية وآليات استقبال طلبات واستفسارات المواطنين، موجهاً بضرورة الالتزام بأعلى معايير الدقة والشفافية وسرعة الإنجاز، بما يضمن تحقيق العدالة وتبسيط الإجراءات لجميع المتعاملين.

كما تفقد رئيس الجهاز سير العمل بالأمانات الفنية الخاصة بمختلف قطع الأراضي المُضافة بالمدينة، واطّلع على آلية العمل المتبعة في استقبال الطلبات وفحص الملفات، موجهاً بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع وفقًا للقواعد والضوابط المُعتمدة، حرصًا على مصلحة المواطنين وسعياً لتسريع وتيرة إنجاز الملفات المفتوحة.

وأكد رئيس الجهاز أن تطوير المنظومة الخدمية يعتمد على التفاعل المباشر مع المواطنين، حيث حرص على الاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم ، في مشهد يجسد توجه جهاز المدينة نحو بناء علاقة تفاعلية قائمة على الثقة والشفافية والتواصل المستمر.

كما أعلن "مراد" عن خطة عمل مكثفة يجري تنفيذها بدقة وانضباط تام من قبل الأمانات الفنية وجميع العاملين، بهدف تكثيف الجهود في ملف التقنين ورفع كفاءة الأداء داخل المراكز التكنولوجية، وتشمل الخطة تمديد فترات العمل وزيادة قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع المواطن في صدارة أولوياتها.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الجهاز أن الرد على استفسارات المواطنين يتم بصورة مستمرة وبكل دقة وسرعة، حيث يحرص الجهاز على الاستجابة الفورية لكافة الاستفسارات المقدمة من خلال موقع خدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الرسمي عبر الرابط التالي:

https://nuca-services.gov.eg/#/home

مؤكداً أنه لن يتم الالتفات إلى أي استفسار يُقدَّم من خلال قنوات اتصال غير معتمدة أو خارج المنصة الرسمية، وذلك ضماناً لدقة المعلومات وتوحيد آليات التواصل مع المواطنين.

