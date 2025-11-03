قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2026
ضربني بكرباج وهددني بطبنجة.. سيدة تستغيث بكمين لإنقاذها من زوجها
وزير التعليم يعلن تطوير منهج رياضيات أولى الابتدائي وزيادة عدد المدارس اليابانية
وزارة السياحة: إقبال غير مسبوق من المواطنين على قرعة الحج هذا العام
أخبار التوك شو: الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو.. وعمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي على الهواء
اتهامات واشنطن لحماس بنهب المساعدات الإنسانية تتصاعد.. وسياسيون: أمريكا تحاول تشويه صورة المقاومة.. والحركة: قدمنا 1000 شهيد من المكلفين بحماية القوافل ووصولها للمستحقين
هاني مهنا بعد إخراجه احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير: يوم تاريخي للعالم كله
الصناعات الغذائية تسجل 4.6 مليار دولار صادرات خلال 8 أشهر بنمو 9%
وزير التعليم يصطحب أميرة يابانية في زيارة لمدرسة بزهراء مدينة نصر
هل هناك حكومة جديدة بعد انتخابات البرلمان؟.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة
غياب نجوم الفريق.. الزمالك يواجه أزمة في بطولة السوبر المصري
حضاري واعد .. تفاصيل مهمة عن مشروع الإسكان المتوسط بحدائق أكتوبر

آية الجارحي

عقب تسليم عدد من عقود الوحدات السكنية للمستفيدين، بالإعلان الرابع عشر "سكن لكل المصريين ١"، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق أكتوبر، قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، بجولة تفقدية شملت أحد مشروعات الطرق الجاري العمل بها ومشروعات للإسكان بالمدينة لمتابعة الأعمال بمناطق الوحدات وموقف مشروعات الخدمات وصيانة ورفع كفاءة الطرق، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر.

وفي جولته تفقد وزير الإسكان مشروع ٢١٩ عمارة للإسكان المتوسط ، لمتابعة أعمال الطرق وتنسيق الموقع والزراعات والتشطيبات للوحدات، واستمع إلى شرح تفصيلي عن المشروع، والذي يتكون من دور أرضي و5 أدوار متكررة للعمارة بإجمالي عدد ٥٢٥٦ وحدة سكنية حيث سيتم البدء في تسليم المرحلة الأولي بعدد ٧١ عمارة بداية العام المقبل.

وشدد وزير الإسكان على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية لتسليم الوحدات لمستحقيها، وتنفيذ مختلف الأعمال طبقا للمواصفات القياسية، واستمرار المتابعة الميدانية الدورية، وتسريع وتيرة الإنجاز وتقديم مستوى خدمي وعمراني يليق بمدينة حدائق أكتوبر كمجتمع حضاري واعد يعكس رؤية الدولة للتنمية العمرانية الحديثة.

كما تابع الوزير خلال الجولة عددا من الطرق والمحاور بحدائق أكتوبر، ووجه باستمرار اعمال الصيانة ورفع الكفاءة، والانتهاء من مشروعات الطرق الجارية على أعلى مستوى وفقا للمعايير الموضوعة.

مشروب الماتشا الأخضر..موضة ولا هى سر اليابانيين في الرشاقة؟

الملح الخفي في بودرة البروتين.. خطر صامت يهدد المراهقين

