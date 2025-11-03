قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الصحة والإسكان توقعان مذكرة تفاهم لتطوير المنشآت الصحية بالمدن الجديدة

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة عدد من المشروعات المشتركة في القطاع الصحي، ومشروعات رئيسية في الساحل الشمالي والمدن الجديدة، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان في العاصمة الإدارية.

يأتي ذلك ضمن رؤية استراتيجية متكاملة لتطوير الساحل الشمالي، من خلال إنشاء مجموعات عمرانية متكاملة توفر خدمات طبية عالية الجودة، دعماً للتنمية المستدامة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ركز على مقترح إنشاء مستشفى العلمين الجديد (امتداد مستشفى العلمين النموذجي) حيي تم الاطلاع على الرسومات الهندسية والوصف الوظيفي للمشروع، الذي يتسع لـ196 سريراً، و30 جهاز غسيل كلوي، و8 غرف عمليات، و18 عيادة خارجية، و5 معامل، بالإضافة إلى بنك دم تجميعي.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول مقترح تطوير مستشفى رأس الحكمة، مع استعراض الوضع الحالي وخطة رفع الكفاءة المقترحة، كما تم بحث إنشاء مستشفى متخصص في الصحة النفسية وعلاج الإدمان وطب المسنين بمدينة العلمين، ضمن خطة الوزارة للتوسع في خدمات الصحة النفسية بجميع محافظات الجمهورية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى مناقشة إنشاء مركز إرتكاز إقليمي للإسعاف بمدينة العلمين، مع التوسع في نقاط الإسعاف على طريق العلمين، كما تم بحث تطوير مستشفى الضبعة ونقطة تمركز الإسعاف بوادي النطرون، إلى جانب متابعة معدلات الإنجاز في مستشفيي العبور وقنا، بالإضافة إلى الاتفاق على دراسة إمكانية إنشاء مستشفى جديد بالقاهرة الجديدة، لمواجهة الكثافة السكانية وتعزيز الخدمات الصحية.

على هامش الاجتماع، شهد الدكتور خالد عبدالغفار والمهندس شريف الشربيني توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين، بهدف تطوير البنية التحتية الصحية في المدن الجديدة، وإنشاء منشآت طبية حديثة وفق المعايير العالمية في التصميم والتنفيذ، مع الالتزام بمعايير الجودة والسلامة، بما يدعم خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في رؤية «مصر 2030».

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان؛ والدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية؛ والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية؛ والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية. كما شارك من جانب الإسكان: السيدة إلهام السرجاني، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية؛ والمهندس حسن مصطفى، نائب أول رئيس شركة المقاولون العرب؛ والمهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية؛ والمهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات؛ والمهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس الهيئة.

