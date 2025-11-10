قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

بدء تسليم وحدات جنة للفائزين بالمنصورة الجديدة الأحد المقبل

وزير الإسكان
وزير الإسكان
آية الجارحي

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تسليم عمارات مشروع "جنة" للفائزين بعدة مناطق بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل 16/11/2025، وحتى يوم الخميس 1/1/2026، وفقاً للمواعيد المقررة.

وفي هذا الإطار، قال المهندس شريف الشربيني، إن مدينة المنصورة الجديدة، تضم: مناطق إسكان متنوعة، ومناطق خدمات، ومسطحات خضراء ومفتوحة، بجانب (خدمات إقليمية - مناطق إقليمية وتكنولوجية - مناطق لوجستية - مناطق استثمارية)، ويتم تنفيذها في إطار مواصلة جهود وزارة الإسكان على توفير المسكن الملائم وجودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

وأوضح المهندس السيد أحمد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم العمارات بالمنطقة الأولى من ٩ الي ١٥، يوم الأحد ٢٠٢٥/١١/١٦، ومن ١٦ الي ٢٠، يوم الإثنين ٢٠٢٥/١١/١٧، ومن ٢١ الي ٢٧، يوم الثلاثاء ٢٠٢٥/١١/١٨، ومن ۲۸ الي ٣٣، يوم الأربعاء ٢٠٢٥/١١/١٩، ومن ٣٤ الي ٣٩، يوم الخميس ٢٠٢٥/١١/٢٠، ومن ٤٠ إلى ٤٩، يوم الأحد ٢٠٢٥/١١/٢٣، و ٥٠ - ٥١ - ٥٢ ومن ٦٣ الى ٦٥، يوم الإثنين ٢٠٢٥/١١/٢٤، والعمارات أرقام ١٦ - ٦٧ - ۱۸ ۷۰۰ - ۷۱ - ۷۹ ومن ٨١ إلى ٨٤، يوم الثلاثاء 26/11/2025، وتخصيص يومي الأربعاء ٢٠٢٥/١١/٢٦، والخميس ٢٠٢٥/١١/٢٧، للذين تخلفوا عن الاستلام.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم العمارات بالمنطقة الأولى، من ٨٥ إلى ٩٣، يوم الأحد ٢٠٢٥/١١/٣٠، و٩٤ ومن ۱۰۰ إلى ۱۰۸، يوم الإثنين ٢٠٢٥/١٢/١، ومن ۱۰۹ الي ۱۱۳ ومن ۱۱۵ إلى ۱۱۸، يوم الثلاثاء 2/12/2025، ومن ۱۱۹ إلى ۱۲۷، يوم الأربعاء 3/12/2025، و ۱۲۸ - ۱۲۹ - ومن ۱۳۱ إلى ۱۳۵، يوم الخميس 4/12/2025، ومن ١٣٦ الى ١٤٢، يوم الأحد 7/12/2025، ومن ١٤٣ الي ١٤٨، يوم الإثنين 8/12/2025، ومن ١٤٩ الى ١٥٢ – ١٥٤، يوم الثلاثاء 9/12/2025، وتخصيص يومي الأربعاء 10/12/2025، والخميس 11/12/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم الوحدات بالمنطقة الثانية العمارة رقم 1 ومن 3 إلى ٧ ومن ٩ إلى ۱۳، يوم الأحد 14/12/2025، ومن ١٤ إلى ١٩، يوم الإثنين 15/12/2025، ومن ٢٠ إلى ٢٧، يوم الثلاثاء 16/12/2025، ومن ٢٨ إلى ٣٤، يوم الأربعاء 17/12/2025، ومن ٣٥ إلى ٤٢، يوم الخميس 18/12/2025، ومن ٤٣ إلى ٥٠، يوم الأحد 21/12/2025، ومن ٥١ إلى ٥٩، يوم الإثنين 22/12/2025، ومن ٦٠ إلى ٦٢، والعمارتين ٧ و ٦٤ بالمنطقة الثالثة، يوم الثلاثاء 23/12/2025، وتخصيص يومي الأربعاء 24/12/2025، والخميس 25/12/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

ونوَّه رئيس الجهاز عن أنه سيتم تسليم الوحدات بالمنطقة الرابعة بالعمارات من 9 إلى 12 و33 – 34 – 40، يوم الأحد 28/12/2025، والعمارات ٢٠ - ٤١ - ٤٢ - ٥٢ – ٥٣ - ١٥٤ - ٦٧ – ٦٩ – ٧٠، يوم الإثنين ٢٠٢٥/١٢/٢٩، والعمارات ١٦ - ١٧ - ٢٢ - ٤٤ - ٤٩ – ٦٨، يوم الثلاثاء ٢٠٢٥/١٢/٣٠، وتخصيص يومي الأربعاء 31/12/2025، والخميس 1/1/2026، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

الإسكان المجتمعات العمرانية مشروع جنة تخصيص الوحدات

