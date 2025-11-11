تعيين رئيس جديد لشركة مياه الشرب بالجيزة

أصدر المهندس أحمد جابر القائم بمهام واعمال رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قرار بتكليف المهندس محمد حفناوي، بالقيام بأعمال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي الجيزة.



والاسبوع الماضي، كان قد شهد حركة تعيين لرؤساء عدد من شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات، حيث اصدر المهندس أحمد جابر شحاتة القائم بمهام وأعمال رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى قراراُ بتعيين كل من

المهندس أحمد زكى عبدالعزيز محمد رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ، و المهندس القذافى إبراهيم محمد رئيساً لشركة مياه الشرب بالأسكندرية ، و المهندس سامى يوسف قنديل يوسف رئيساً لشركة الصرف الصحي بالأسكندرية ، و المهندس أحمد عبدالمنعم التراس رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة ، و المهندس محمد سعيد خليل نشأت رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحبلي بالدقهلية ، و المهندس محمد عثمان محمد عثمان رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ، و المهندس أحمد أحمد عبدالخالق الصراف رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ ، و المهندس أحمد عبدالغنى البحراوى رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح ، و المهندس وليد السعيد إسماعيل رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم ، و المهندس محمد إبراهيم محمد فودة رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية ، و المهندس بهاء عبدالمنعم سيد رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر .

كما أصدر قراراً بتعيين كل من : المهندس منصور بدوى ابراهيم مستشارا فنيا للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لشئون مياه الشرب ، و المهندس محمود محمد نافع مستشاراً فنياً للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لشئون الصرف الصحي ، والمهندس ابراهيم خالد السيد مستشارا فنيا للشركة القابضة المياه الشرب والصرف الصحي لشئون تحلية مياه البحر .





