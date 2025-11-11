قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المفكر العالمي جيفري ساكس: الجامع الأزهر واحد من أكثر أماكن العبادة تفردا وخصوصية
عبدالصادق الشوربجي: قناة السويس الممر الملاحي الأهم عالميا والجهود مستمرة لتحديث أسطولها
بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص
ابن يقتل والدته في شبرا الخيمة .. ما القصة؟
رئيس الوزراء يوجه رسالة للمواطنين بشأن "الممارسات السلبية" في المتحف المصري الكبير
الأهالي تغمر أبو العينين بالتحيات ومظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة | فيديو
مسن من ذوي الإعاقة: سعيد بمشاركتي في انتخابات مجلس النواب .. فيديو وصور
مدبولي يكشف لـ صدى البلد حقيقة انسحاب شركات الزيت من مبادرة خفض الأسعار
انتخابات مجلس النواب 2025 .. الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي في الدقي
رونالدو: أعتبر نفسي سعوديا .. وهذا ما أتمناه
انتخابات مجلس النواب.. خالد الجندي: شرف المواطنة لا يكتمل إلا بالمشاركة في بناء الوطن
مسيرة حاشدة .. أهالي الجيزة يحتفون بالنائب محمد أبو العينين بالانتخابات البرلمانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تعيين رئيس جديد لشركة مياه الشرب بالجيزة

مياه الشرب بالجيزة
مياه الشرب بالجيزة
آية الجارحي

أصدر المهندس أحمد جابر  القائم بمهام واعمال رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قرار بتكليف  المهندس محمد حفناوي، بالقيام بأعمال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي الجيزة.
 

والاسبوع الماضي، كان قد شهد حركة تعيين لرؤساء عدد من شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات، حيث اصدر  المهندس أحمد جابر شحاتة القائم بمهام وأعمال رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى قراراُ بتعيين كل من

المهندس أحمد زكى عبدالعزيز محمد رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ، و المهندس القذافى إبراهيم محمد رئيساً لشركة مياه الشرب بالأسكندرية  ، و المهندس سامى يوسف قنديل يوسف رئيساً لشركة الصرف الصحي بالأسكندرية ، و المهندس أحمد عبدالمنعم التراس رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة ، و المهندس محمد سعيد خليل نشأت رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحبلي بالدقهلية ، و المهندس محمد عثمان محمد عثمان رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ، و المهندس أحمد أحمد عبدالخالق الصراف رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ ، و المهندس أحمد عبدالغنى البحراوى رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح ، و المهندس وليد السعيد إسماعيل رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم ، و المهندس محمد إبراهيم محمد فودة رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية ، و المهندس بهاء عبدالمنعم سيد رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر .

كما أصدر قراراً بتعيين كل من : المهندس منصور بدوى ابراهيم مستشارا فنيا للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لشئون مياه الشرب ، و المهندس محمود محمد نافع مستشاراً فنياً للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لشئون الصرف الصحي ، والمهندس ابراهيم خالد السيد مستشارا فنيا للشركة القابضة المياه الشرب والصرف الصحي لشئون تحلية مياه البحر .
 


 

مياه الشرب الصرف الصحي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي شركة مياه الشرب والصرف الصحي الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

تقلبات جوية

أمطار متفاوتة الشدة.. تقلبات جوية وطقس سيء بعد غد الخميس

الانتخابات البرلمانية بالبحيرة

عروسان يدليان بأصواتهما بالانتخابات البرلمانية في البحيرة

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

وفاة شاب في حادث انفجار إطار لودر بحي المروة بالخارجة

حريق هائل سمنود

دون إصابات.. إخماد حريق بمخزن دراجات نارية بسبب ماس كهربائي في سمنود

الدولار

التحفظ على 9 ملايين جنيه من تجارة العملة

بالصور

إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة جريئة| شاهد

إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة جريئة
إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة جريئة
إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة جريئة

بتكلفة 334 مليون جنيه.. إنشاء كوبري سيارات أعلي مزلقان الشبانات بالزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات على كوبري المشاه أمام مديرية الصحة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ملابس ملفتة.. نانسي عجرم تشعل أجواء معكم منى الشاذلي| شاهد

نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد