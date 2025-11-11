الإسكان تبحث فرص التعاون مع شركة صينية في مجال تحلية مياه البحر

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، وفدًا من شركة جيانجسو فينجاي الصينية، لبحث فرص التعاون في مجال تحلية مياه البحر، وذلك بحضور مسؤولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من ممثلي قطاع المرافق.

في مستهل اللقاء، رحّب وزير الإسكان بوفد الشركة الصينية، مؤكدًا أن اللقاء يأتي في إطار التنسيق المستمر مع مجلس الوزراء ووزارة الخارجية لتعزيز التعاون مع الجانب الصيني في مختلف المجالات، ولا سيما قطاع تحلية مياه البحر.

وأعرب الوزير عن تقديره لجهود الشركة في هذا المجال الحيوي الذي توليه الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا، موضحًا أن خطة الدولة في ملف التحلية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية.

وأشار المهندس الشربيني إلى أن المحور الأول وهو البعد الكمى الذى يتمثل في زيادة القدرة الإنتاجية من المياه المحلاة، من خلال إنشاء محطات ذات طاقات كبيرة تصل إلى نحو 500 ألف متر مكعب يوميًا، وهو ما أبدت الشركة رغبتها في تنفيذه.

أما المحور الثاني، يتمثل فى تقليل تكلفة الإنشاء والتشغيل من خلال استخدام التقنيات الحديثة في محطات التحلية.

ولفت إلى أن امتلاك الشركة مركزًا بحثيًا متقدمًا في مجال تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة، يسهم في تطوير تكنولوجيات جديدة وتقليل تكلفة التنفيذ، فضلًا عن قيام الشركة بتصنيع المعدات والمهمات المستخدمة في التحلية.

وأضاف الوزير أن المحور الثالث يهدف إلى توطين صناعة التحلية في مصر، مشيرًا إلى أنه تم تكليف الشركة بإعداد دراسة جدوى لإنشاء مصنع لقطع الغيار والمكونات الرئيسية لمحطات التحلية في مصر خلال العامين المقبلين، بما يعزز الاعتماد على الإنتاج المحلي في هذا القطاع.

من جانبهم، أعرب مسئولو شركة جيانجسو فينجاي عن سعادتهم باللقاء، مؤكدين تطلعهم لتعزيز التعاون مع وزارة الإسكان في مجال تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة، واستعدادهم لنقل خبراتهم العلمية والتكنولوجية المتقدمة التي تتوافق مع خصائص المياه في مصر، فضلًا عن رغبتهم في التعاون مع الشركات المصرية العاملة في هذا المجال.