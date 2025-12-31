قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء استقبال العام الجديد 2026.. أفضل 210 أدعية مستجابة تحقق الأمنيات في دقائق
كأس أمم أفريقيا.. تعرف على مواعيد مواجهات دور الــ16
معاريف العبرية: جيش الاحتلال يستعد لعملية عسكرية ضد حزب الله في لبنان
مراد مكرم يهنئ متابعيه بمناسبة العام الميلادي الجديد
التهم خرده ومكاتب إدارية .. محافظ الغربية يتفقد موقع حريق غزل المحلة بعد السيطرة عليه | صور
أمين الفتوى: العلاقة مع الله دائرة متجددة لا تعرف النهاية
تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 بـ كأس الأمم الأفريقية
دياب اللوح: العهد باق للشهداء ومنظمة التحرير المرجعية الوطنية الأولى
أمين سر فتح بالقاهرة: الحركة ستبقى مفجرة للثورة الفلسطينية المعاصرة
المعاملة بالمثل.. مالي وبوركينا فاسو تحظران دخول الأمريكيين إلى أراضيهما
إخماد حريق داخل شركة غزل المحلة.. ومسئول أمني: النيران اشتعلت في خرده والمصانع بعيدة
عاوزاه يحتويني وصاحب مواقف.. المطربة هدى تكشف مواصفات شريك حياتها | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد تلقيه 105 آلاف رسالة.. أمير رمزي يطلب الدعاء لوالدته ويعلن موعد العزاء

هاني رمزي
هاني رمزي
يمنى عبد الظاهر

وجّه أمير رمزي، شقيق الفنان هاني رمزي، رسالة شكر مؤثرة لكل من قدّم له واجب العزاء في وفاة والدته، كاشفًا عن تلقيه أكثر من 105 آلاف رسالة تعزية عبر حسابه على موقع «فيسبوك» خلال اليومين الماضيين.


 

وقال أمير رمزي في منشوره: «استقبلت 105 آلاف رسالة تعزية مكتوبة من أول أمس حتى اليوم من أصدقائي على فيسبوك، بشكر كل واحد، وشكر خاص جدًا على التعزية وكلماتكم الرقيقة والمعزية».


 

وطلب شقيق الفنان هاني رمزي من محبيه وأصدقائه الدعاء لوالدته، قائلًا: «أطلب دعواتكم وصلواتكم من أجل أن يعطينا الله تعزيات السماء ليصبر قلوبنا على احتمال فراق والدتي».


 

كما أعلن أمير رمزي عن موعد ومكان تلقي العزاء، موضحًا أنه سيُقام غدًا الخميس، من الساعة السادسة حتى العاشرة مساءً، بكنيسة أبو سيفين بالتجمع الأول في القاهرة الجديدة


وفاة والدة الفنان هاني رمزي 

وأعلن خبر الوفاة شقيقه الأكبر المستشار أمير رمزي، عبر حسابه على موقع فيسبوك، حيث نشر صورة تجمعه بوالدته وأشقائه، وعلق قائلا: الآن انطلقت روح والدتي من الأرض للسماء، في سلام، بعد جهاد طويل في الألم والمرض.

ورحلت عن عالمنا مرجريت توفيق، والدة الفنان هاني رمزي، في الساعات الماضية من اليوم الاثنين، بعد معاناة ممتدة مع المرض.

موعد عزاء والدة هاني رمزي

كما أعلن موعد العزاء، موضحا أنه سيقام يوم الخميس 1 يناير، بقاعة ذات الكنيسة، في تمام الساعة 6 مساء.

نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة هاني رمزي

ونعت نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة والدة الفنان هاني رمزي، التي انتقلت إلى رحمة الله اليوم.

وتقدمت النقابة ومجلس إدارتها بخالص التعازي إلى الفنان هاني رمزي وأشقائه وأسرة الفقيدة، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

أمير رمزي شقيق الفنان هاني رمزي هاني رمزي بكنيسة أبو سيفين وفاة والدة هانى رمزى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

وزير العمل

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

نقيب الإعلاميين

الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء فقط.. تفاصيل

معاشات يناير 2026

الحد الأقصى يصل لـ 13 ألف.. صرف معاشات يناير 2026 غدا

رئيس مجلس الوزراء

حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة ؟.. الإفتاء ترد

ترشيحاتنا

الدكتور عبداللطيف الزياني

وزيرا الخارجية البحريني والإيراني يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

المجلس الوطني الفلسطيني

الوطني الفلسطيني يطالب بتوفير الحماية الدولية للصحفيين ومحاسبة الاحتلال على جرائمه

اللجنة الانتخابية بالكويت

اللجنة الانتخابية بالكويت تغلق أبوابها في أول أيام التصويت بجولة الإعادة لدوائر المرحلة الأولى المُلغاة

بالصور

وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة

وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة ما يلي :-
وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة ما يلي :-
وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة ما يلي :-

بعد التخفيضات.. تعرف على سعر شيري أريزو 5 المجمعة محليا في 2025‏

شيري أريزو 5
شيري أريزو 5
شيري أريزو 5

هيروقك| فوائد الشاي الأخضر بالنعناع تفوق توقعاتك.. وهؤلاء الممنوعون منه

الشاي الاخضر بالنعناع
الشاي الاخضر بالنعناع
الشاي الاخضر بالنعناع

لا يجب تجاهلها.. أسباب وأعراض ضعف عضلة القلب

احذر… هذه أسباب ضعف عضلة القلب وأعراضه التي لا يجب تجاهلها
احذر… هذه أسباب ضعف عضلة القلب وأعراضه التي لا يجب تجاهلها
احذر… هذه أسباب ضعف عضلة القلب وأعراضه التي لا يجب تجاهلها

فيديو

طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

على طريقة فيلم Home Alone.. طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

نادر أبو الليف

أبو الليف بعد نجاح أغنيته كده كتير: أصبحنا ننسى أننا بشر من لحم ودم

طارق الشيخ ومسلم

«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور

أغرب طقوس الكريسماس

لماذا يخفى الناس المكانس؟.. أغرب طقوس الكريسماس حول العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد