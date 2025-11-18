الفنانة شريهان: شكراً لمصر ووزارة الأوقاف على إطلاق برنامج دولة التلاوة

أعربت الفنانة شريهان عن تقديرها لبرنامج دولة التلاوة، موجّهة شكرها للدولة المصرية ووزارة الأوقاف على إطلاق هذا البرنامج، الذي اعتبرته خطوة مهمة لإحياء ريادة التلاوة المصرية عالميًا، إضافة إلى دوره في اكتشاف المواهب الجديدة في مجالي التجويد والابتهال.



وقالت شريهان في تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»:«بسم الله ما شاء الله، شكراً للدولة المصرية، وشكراً لوزارة الأوقاف على إطلاق برنامج دولة التلاوة، إحياءً لمكانة التلاوة المصرية في العالم من الشرق إلى الغرب، واكتشاف المواهب المصرية الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم؛ التلاوة والابتهال من أرض الكنانة مصر».



وأضافت:«اللهم احفظ كبار القامات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي، من العلماء والقراء، من كل سوء، واجعلهم منارات للعلم والهدى، وارزقهم القوة والحكمة، ويسّر لهم سبل الخير، واحفظ مصر وأهلها، وبارك فيها، واصرف عنها الفتن والأشرار».