شوبير: التلاوة جزء لا يتجزأ من الوجدان المصري

علق الإعلامي أحمد شوبير برنامجه الإذاعي «مع شوبير» على إذاعة أون سبورت يوم الثلاثاء، بالحديث عن برنامج "دولة التلاوة"، مبتعدًا مؤقتًا عن مواضيع الرياضة المعتادة.



وأعرب شوبير عن إعجابه بالبرنامج، مؤكدًا أنه نال استحسان الجمهور المصري، بل وتجاوزه ليصل إلى بعض الإخوة المسيحيين الذين يحرصون على متابعة تلاوة القرآن الكريم.

وشدد على أن اسم البرنامج يعكس تقدير المصريين لقيمة التلاوة في حياتهم اليومية، كما أشاد بالجهود المبذولة من القائمين والمشاركين، وخص بالذكر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، مشيدًا بتواضعه وحضوره الهادئ والمؤثر.

وأكد شوبير أن مصر كانت وما زالت موطنًا لأصوات قرآنية خالدة، مستشهدًا بأسماء كبار القراء مثل محمد رفعت ومحمد صديق المنشاوي، معتبرًا أن هذا الإرث القرآني العريق ما زال جزءًا أساسيًا من الوجدان المصري.