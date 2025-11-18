شوبير يحذر حسام وإبراهيم حسن: الهدوء مفتاح النجاح

وجه أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة لحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وشقيقه إبراهيم حسن مدير المنتخب، بعد المباراة التي جمعت الفريق بكاب فيردي، والتي شهدت عصبية واضحة من حسام حسن، واستمرت في تصريحاته بعد المباراة خلال المؤتمر الصحفي.



وقال شوبير في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء: "حسام وإبراهيم حسن، أريد أن أقدم لكم نصيحة كأخوين أصغر مني: أنتما في فترة من الاستقرار والهدوء، فحافظا على هذا الهدوء ولا تنفعلوا. الهدوء المستمر هو الطريق للوصول إلى قمة النجاح في النهاية."



وأضاف شوبير: "لقد وصلتما بكرة القدم المصرية إلى كأس العالم ونهائيات كأس الأمم الأفريقية، لذا فكروا الآن في كيفية الحفاظ على المظهر اللائق للمنتخب في البطولتين المقبلتين."