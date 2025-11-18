أبوريدة يؤكد استمرار حسام حسن وعدم وجود نية لرحيله.. شوبير يكشف

كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن محادثة بينه وبين هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة عقب مباراة منتخب مصر وكاب فيردى فى دورة العين الودية بالإمارات وموقفه من الانتقادات التى تعرض لها حسام حسن .

وقال شوبير فى برنامجه الاذاعي :" أبوريدة قال لى لا توجد أى نية لإجراء أى تغييرات فى الجهاز الفنى ، وحسام حسن وجهازه مكملين وهذه المرحلة هى مرحلة دعم ومساندة وهذا ما يجيب أن يكون عليه الإعلام الرياضى والجمهور واتحاد الكرة".

وتابع شوبير أن أبو ريدة أكد له أيضا على أحقية حسام حسن فى التجريب ومشاهدة بعض اللاعبين الجدد وتجربة بعض الأفكار قبل أمم أفريقيا، وهو أمر طبيعى وسيكون هناك اجتماعات خلال الفترة المقبلة للوقوف على باقى برنامج المنتخب استعدادا لأمم أفريقيا.

وختم أبوريدة فى حواره لشوبير على إقامة ودية نيجيريا يوم 14 ديسمبر المقبل فى القاهرة فى ختام وديات المنتخب قبل أمم أفريقيا، مؤكدا أن المباراة تم الاتفاق عليها بشكل رسمى ولا نية لاعتذار نيجيريا عنها.