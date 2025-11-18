12 تصريحا ناريا.. مدير منتخب مصر يكشف أسباب استبعاد أبرز النجوم

كشف أحمد حسن مدير منتخب مصر الثاني ، كواليس استعدادات الفراعنة للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.

وقال أحمد حسن مدير منتخب مصر الثاني عبر تصريحات تلفزيونية:

تصريحاتي في المؤتمر الصحفي عن أحمد حجازي خرجت عن سياقها وتم تحريفها، رغم إن المؤتمر مصور بالكامل فيديو.

وتابع أحمد حسن: الكابتن حلمي طولان فوّضني رسميًا أحضر المؤتمر وأتكلم باسم الجهاز الفني، وللأسف بعض وسائل الإعلام نقلت كلام مش صحيح، رغم إن المؤتمر بالصوت والصورة.

وأضاف أحمد حسن: لما اتسألت عن موقف أحمد حجازي، قلت إن اللاعب طلب يأجل انضمامه بسبب إنه مرتبط بنادٍ جديد وعايز يثبت نفسه، وكمان مستني موقفه يتحدد مع المنتخب الأول.

وواصل أحمد حسن: كنا متابعين مجموعة لاعبين عشان نضمّهم، وكنا بنحاول نجس النبض الأول وحسّينا إن في لاعيبه مش متحمسين للتواجد مع المنتخب التاني، خصوصًا لاعيبة الأندية الكبيرة فمش هنستدعي حد منهم ومش هنقدر نجبر أي لاعب إنه ينضم للمنتخب.

وعن عدم ضم عبدالله السعيد قال: عبدالله السعيد لاعب كبير ومحترم، بس كان حابب ينضم على كأس العرب مباشرة وميكنشي موجود في معسكرات المنتخب التاني، قبلها.

وأكمل أحمد حسن: الجهاز الفني صعب يعمل كده، لأن لازم كل لاعب يلتزم بمعسكرات المنتخب من البداية.

وأتم أحمد حسن: الاختيارات مبنية على الالتزام والرغبة في تمثيل المنتخب، والجهاز الفني ماشي بمعايير واضحة ومن غير مجاملات.

وقال أحمد حسن أيضا: الأولوية دايمًا للاعبي المنتخب الأول، وكان في احتمال إن أحمد الشناوي يبقى موجود في كأس العرب، بس مشكلته مع بيراميدز منعته من الانضمام.

وأردف أحمد حسن: محمد النني كان من أول اللاعبين اللي رحّبوا بفكرة الانضمام للمنتخب التاني والمشاركة في البطولة، وقال أنا تحت أمركم في أي وقت.

وأسهب أحمد حسن: إمام عاشور كلمني بنفسه وقال إنه عايز ينضم للمنتخب التاني ويشارك في كأس العرب، بس مرضه الفترة اللي فاتت منعه من الوجود.

وعن عدم ضم ناصر ماهر قال أحمد حسن: استبعاد ناصر ماهر كان لأسباب فنية، والجهاز شاف إن اللاعب مش جاهز ذهنيًا ولا عنده الرغبة الكافية بعد استبعاده من المنتخب الأول إنه ينضم.

واختتم أحمد حسن حديثه قائلا: باب المنتخب مفتوح لأي لاعب عنده الرغبة والالتزام وقدرته إنه يخدم المنتخب في المرحلة اللي جاية.