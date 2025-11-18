قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دار الإفتاء تستطلع هلال جمادى الآخرة الخميس المقبل
الأردن يدين التصريحات الإسرائيلية التحريضية الداعية لاستهداف القيادة الفلسطينية
وزير الزراعة: الرقمنة أصبحت قلب التنمية الزراعية ومفتاح الأمن الغذائي
مائل للحرارة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025|فيديو
الرئيس السيسي يوجه وزير الصحة بمتابعة الحالة الصحية للفنان عمر خيرت وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي
جهود وزارة الزراعة في تقليل فاتورة استيراد القمح وتعزيز الاكتفاء الذاتي
حجازي يعتذر والشناوي يغيب.. 3 مفاجآت في اختيارات منتخب مصر لكأس العرب
عصابة مخدرات تستخدم تطبيق إلكتروني للتوغل بين المتعاطين| الداخلية تكشف الحيلة
متاح الآن أون لاين.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين
مدبولي يهنئ عصام فريد بتوليه رئاسة الشيوخ ويؤكد على أهمية التعاون بين الحكومة والمجلس
الحكومة: تيسيرات واسعة في إجراءات التأشيرات والمطارات لدعم حركة السياحة
الصيف راجع تاني.. ارتفاع الحرارة 5 درجات وتحذير من الأيام المقبلة
رياضة

12 تصريحا ناريا.. مدير منتخب مصر يكشف أسباب استبعاد أبرز النجوم

مباراة مصر والجزائر
مباراة مصر والجزائر
يسري غازي

كشف أحمد حسن مدير منتخب مصر الثاني ، كواليس استعدادات الفراعنة للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.

وقال أحمد حسن مدير منتخب مصر الثاني عبر تصريحات تلفزيونية: 
تصريحاتي في المؤتمر الصحفي عن أحمد حجازي خرجت عن سياقها وتم تحريفها، رغم إن المؤتمر مصور بالكامل فيديو.

وتابع أحمد حسن: الكابتن حلمي طولان فوّضني رسميًا أحضر المؤتمر وأتكلم باسم الجهاز الفني، وللأسف بعض وسائل الإعلام نقلت كلام مش صحيح، رغم إن المؤتمر بالصوت والصورة.

وأضاف أحمد حسن: لما اتسألت عن موقف أحمد حجازي، قلت إن اللاعب طلب يأجل انضمامه بسبب إنه مرتبط بنادٍ جديد وعايز يثبت نفسه، وكمان مستني موقفه يتحدد مع المنتخب الأول.

وواصل أحمد حسن: كنا متابعين مجموعة لاعبين عشان نضمّهم، وكنا بنحاول نجس النبض الأول وحسّينا إن في لاعيبه مش متحمسين للتواجد مع المنتخب التاني، خصوصًا لاعيبة الأندية الكبيرة فمش هنستدعي حد منهم ومش هنقدر نجبر أي لاعب إنه ينضم للمنتخب.

وعن عدم ضم عبدالله السعيد قال: عبدالله السعيد لاعب كبير ومحترم، بس كان حابب ينضم على كأس العرب مباشرة وميكنشي موجود في معسكرات المنتخب التاني، قبلها.

وأكمل أحمد حسن: الجهاز الفني صعب يعمل كده، لأن لازم كل لاعب يلتزم بمعسكرات المنتخب من البداية.

وأتم أحمد حسن: الاختيارات مبنية على الالتزام والرغبة في تمثيل المنتخب، والجهاز الفني ماشي بمعايير واضحة ومن غير مجاملات.

وقال أحمد حسن أيضا: الأولوية دايمًا للاعبي المنتخب الأول، وكان في احتمال إن أحمد الشناوي يبقى موجود في كأس العرب، بس مشكلته مع بيراميدز منعته من الانضمام.

وأردف أحمد حسن: محمد النني كان من أول اللاعبين اللي رحّبوا بفكرة الانضمام للمنتخب التاني والمشاركة في البطولة، وقال أنا تحت أمركم في أي وقت.

وأسهب أحمد حسن: إمام عاشور كلمني بنفسه وقال إنه عايز ينضم للمنتخب التاني ويشارك في كأس العرب، بس مرضه الفترة اللي فاتت منعه من الوجود.

وعن عدم ضم ناصر ماهر قال أحمد حسن: استبعاد ناصر ماهر كان لأسباب فنية، والجهاز شاف إن اللاعب مش جاهز ذهنيًا ولا عنده الرغبة الكافية بعد استبعاده من المنتخب الأول إنه ينضم.

واختتم أحمد حسن حديثه قائلا: باب المنتخب مفتوح لأي لاعب عنده الرغبة والالتزام وقدرته إنه يخدم المنتخب في المرحلة اللي جاية.

منتخب مصر أحمد حسن مباراة الجزائر كأس العرب أحمد حجازي ناصر ماهر

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

رئيس الهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

مداخلة الفريق كامل الوزير

كامل الوزير: الرئيس قالي بالنص ماعنديش مشكلة ألغي الانتخابات كلها

السيدة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر

سيارة فادي خفاجة

السيارة تهشمت.. نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير

مداخلة المستشار أحمد بنداري

متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

أرشيفية

مصير البلاغات الكيدية وحماية الطبيب في القانون الجديد.. متحدث الصحة يكشف

الرئيس اللبناني

الرئيس اللبناني: أطلقنا خطوات جديدة لإعادة بناء مؤسسات الدولة

اللحوم

أسباب ارتفاع أسعار اللحوم.. اتحاد الغرف التجارية يجيب

بالصور

إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية.. والمتابعون: في حاجة مش طبيعية

كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك

5 وصفات طبيعية فعّالة للتخلص من الهاموش في المطبخ

مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة

فيديو

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

د. هاني تمام

أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

إلهام عبد البديع

عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا

