حقيقة عودة رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم لتدعيم دفاع الأهلي.. شوبير يكشف

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة عودة محمد عبد المنعم مدافع المنتخب الوطني ونادي نيس الفرنسي و رامي ربيعة نجم العين الإماراتي، للنادي الأهلي من جديد لتدعيم دفاعات الفريق الأحمر.

وقال الإعلامي أحمد شوبير ، في تصريحات إذاعية: "رامي ربيعة مدافع العين الإماراتي لن يعود للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة كما زعم البعض، موضحاً أنه تواصل مع مسئولين في النادي الإماراتي وأكدوا له أن اللاعب مُستمر ضمن صفوف الفريق، ولا توجد أي نية للاستغناء عنه.

وتابع أحمد شوبير: "تحدثت مع مسئولين في العين عن أنباء الاستغناء عن رامى ربيعة وعودته إلى الأهلي في يناير المقبل، فأكدوا لي أن هذا الأمر غير صحيح تماماً فهم متمسكون ببقاء اللاعب".

وواصل أحمد شوبير: إدارة العين ترى أن رامي ربيعة أضاف الكثير لدفاع الفريق، ووجوده مُهم، خاصة بعدما بدأ ينسجم مع الفريق، بل أنهم أبدوا حزنهم بسبب غياب اللاعب عن الفريق خلال بطولة أمم أفريقيا المقبلة بالمغرب.

وعن إمكانية عودة محمد عبد المنعم مدافع المنتخب الوطني ونادي نيس الفرنسي للأهلي ، قال شوبير : "لم يتثّنى لي التواصل مع إدارة النادي الفرنسي لمعرفة موقف اللاعب من هذه الأنباء لكن ما أعلمه جيداً أن عبد المنعم بدأ يتعافى من إصابته الأخيرة "الرخمة" التي كانت عبارة عن قطع في الرباط الصليبي ويتطلع للمشاركة مع المنتخب الأول في أمم أفريقيا المقبلة ومواصلة رحلة الإحتراف الخارجي".