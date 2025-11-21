جميل وهادف.. حسن الرداد يشيد ببرنامج دولة التلاوة

أشاد الفنان حسن الرداد، ببرنامج “دولة التلاوة” بعد تحقيق نجاح كبير منذ عرضه.

وكتب حسن الرداد عبر حسابه الرسمى على انستجرام: “برنامج جميل جدًا وهادف.. وطبعا أحسن من البرامج اللى بتجيب سيرة مين قال إيه واتخانق مع مين”.

وأضاف: “وإحنا محتاجين مزيد من البرامج الهادفة واللى ليها معنى دى، وتحية لكل القائمين على هذا البرنامج”.

وأطلقت الدولة برنامج مسابقة "دولة التلاوة" لعام 2025، وهو برنامج تلفزيوني يركز على تجويد وترتيل القرآن الكريم، ويُعرض عبر عدة قنوات بينها "الحياة" و"CBC" و"الناس"، إضافة إلى المنصة الرقمية "Watch It".

ويمثل برنامج "دولة التلاوة" فرصة بارزة لاكتشاف المواهب القرآنية الشابة من مختلف محافظات مصر، بهدف تعزيز المشهد الديني والثقافي من خلال الأصوات الجميلة والأداء القرآني المتقن.