إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
برلمان

نائب يدعو لتسويق برنامج «دولة التلاوة» عالميًا لتعزيز القوة الناعمة لمصر

عبد الرحمن سرحان

دعا النائب محمد رزق، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إلى ضرورة تسويق برنامج "دولة التلاوة" عالميًا بوصفه إحدى أبرز المبادرات الإعلامية والثقافية التي أعادت لمصر مكانتها التاريخية في مجال التلاوة وإحياء مدرسة القرّاء المصريين العظام.

وأوضح رزق أن البرنامج قدّم صورة مشرفة لمصر من خلال اكتشاف ودعم أصوات شابة متميزة، وإبراز الموهوبين في تلاوة القرآن الكريم بأسلوب يجمع بين الأصالة والتجديد، مؤكّدًا أن هذا النموذج يجب أن يصل إلى العالم باعتباره جزءًا من هوية مصر الثقافية والدينية.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بما حققه البرنامج من نجاح جماهيري واسع داخل مصر وخارجها، لافتًا إلى أن جودة الإنتاج والإخراج، وانتقاء المشاركين، والاهتمام بالجانب التدريبي والروحي، جعلت من دولة التلاوة منصة حقيقية لصناعة قرّاء المستقبل.

وأكد رزق أن تدويل البرنامج عالميا أصبح ضرورة لتعظيم الاستفادة منه في تعزيز القوة الناعمة المصرية، مشيرًا إلى أن تسويقه عبر المنصات الدولية، والتعاون مع المراكز الإسلامية حول العالم، وبث حلقاته مترجمة لعدد من اللغات، يمكن أن يفتح له آفاقًا أكبر ويضمن وصول رسالته المعتدلة إلى مختلف الشعوب.

وقال إن البرنامج يعكس صورة مصر الداعمة للقرآن الكريم وقيم الوسطية، ويقدّم نموذجًا راقيًا للشباب القادر على تمثيل الدولة بأفضل صورة، مؤكدًا أهمية وضع خطة محكمة للترويج الخارجي بالتعاون بين الجهات المعنية والمؤسسات الإعلامية.

وأكد النائب محمد رزق أن نجاح دولة التلاوة محليًا يجب أن يكون بداية لانطلاقه عالميًا، ليصبح أحد أهم مشاريع القوى الناعمة المصرية في العصر الحديث، وليواصل ترسيخ مكانة مصر باعتبارها قبلة التلاوة في العالم الإسلامي.

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
عبد الله الرويشد
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
تسلا
