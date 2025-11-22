نائب يدعو لتسويق برنامج «دولة التلاوة» عالميًا لتعزيز القوة الناعمة لمصر

دعا النائب محمد رزق، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إلى ضرورة تسويق برنامج "دولة التلاوة" عالميًا بوصفه إحدى أبرز المبادرات الإعلامية والثقافية التي أعادت لمصر مكانتها التاريخية في مجال التلاوة وإحياء مدرسة القرّاء المصريين العظام.

وأوضح رزق أن البرنامج قدّم صورة مشرفة لمصر من خلال اكتشاف ودعم أصوات شابة متميزة، وإبراز الموهوبين في تلاوة القرآن الكريم بأسلوب يجمع بين الأصالة والتجديد، مؤكّدًا أن هذا النموذج يجب أن يصل إلى العالم باعتباره جزءًا من هوية مصر الثقافية والدينية.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بما حققه البرنامج من نجاح جماهيري واسع داخل مصر وخارجها، لافتًا إلى أن جودة الإنتاج والإخراج، وانتقاء المشاركين، والاهتمام بالجانب التدريبي والروحي، جعلت من دولة التلاوة منصة حقيقية لصناعة قرّاء المستقبل.

وأكد رزق أن تدويل البرنامج عالميا أصبح ضرورة لتعظيم الاستفادة منه في تعزيز القوة الناعمة المصرية، مشيرًا إلى أن تسويقه عبر المنصات الدولية، والتعاون مع المراكز الإسلامية حول العالم، وبث حلقاته مترجمة لعدد من اللغات، يمكن أن يفتح له آفاقًا أكبر ويضمن وصول رسالته المعتدلة إلى مختلف الشعوب.

وقال إن البرنامج يعكس صورة مصر الداعمة للقرآن الكريم وقيم الوسطية، ويقدّم نموذجًا راقيًا للشباب القادر على تمثيل الدولة بأفضل صورة، مؤكدًا أهمية وضع خطة محكمة للترويج الخارجي بالتعاون بين الجهات المعنية والمؤسسات الإعلامية.

وأكد النائب محمد رزق أن نجاح دولة التلاوة محليًا يجب أن يكون بداية لانطلاقه عالميًا، ليصبح أحد أهم مشاريع القوى الناعمة المصرية في العصر الحديث، وليواصل ترسيخ مكانة مصر باعتبارها قبلة التلاوة في العالم الإسلامي.