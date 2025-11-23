قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

طاقة نور جميلة.. أحمد حسن يشيد بـ برنامج دولة التلاوة

احمد حسن
احمد حسن
باسنتي ناجي

أشاد الإعلامي أحمد حسن بـ برنامج "دولة التلاوة" الخاص بمسابقة تلاوة القرآن الكريم.

دولة التلاوة

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة 

أسجل محبتي واعجابي وتقديري لبرنامج دولة التلاوة الذي هو بمثابة طاقة نور جميلة حيث القرآن الكريم وعظمته وجماله بصوت شباب وأبناء مصر .. ".

وأكمل: "شكراً لكل القائمين على هذا العمل الذي أظهر الجانب الرائع للشباب المصري الذي ولد على فطرة حب القرآن الكريم وأعطى الكثير من الأمل لمستقبل جيل متمسك بكتاب الله وحريص على حفظه وتجويده وقراءته بأعذب الأصوات في عصر السوشيال ميديا وغيرها من المغريات والمتغيرات لكن تبقى الثوابت والعادات والتقاليد هي الأساس ".

واختتم :" فمصر التي منحت العالم عمالقة التلاوة رحمهم الله المشايخ العظام الحصري وعبد الباسط والبنا والمنشاوي ومصطفى إسماعيل وغيرهم من أجود الأصوات ستظل ولادة بالمزيد والمزيد طالما هناك أناس يرعون المواهب ويمنحوهم الفرصة كما هو في برنامج دولة التلاوة".

وزيرة التضامن: آية عبد الرحمن ليست مجرد صوت ودعوات استبدالها خطوة للوراء

أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدعوات لاستبدال الإعلامية آية عبد الرحمن بـ"رجل" في تقديم برنامج "دولة التلاوة" تبدو وكأنها تغفل عن جوهر دورها المهني وعن رسالة البرنامج. 

وقالت الوزيرة فى منشور لها على الفيسبوك إن آية عبد الرحمن ليست مجرد "مذيعة"؛ بل هي واجهة ثقافية للبرنامج، وقد أثبتت كفاءة استثنائية تجعلها الخيار الأمثل.

أولًا: الكفاءة المهنية والنوعية للبرنامج.. فهو منصة لعرض فن التلاوة والمنافسة المهنية، والتقييم يجب أن يستند إلى الكفاءة المهنية في التقديم، وليس إلى جنسها..وقد نجحت آية في تقديم محتوى ديني وشرعي ثقيل بأسلوب رصين، هادئ، ومريح للمشاهدين، وهو ما أشادت به تقييمات عديدة.

ثانيًا: التخصص وشكل البرنامج (Format) برنامج "دولة التلاوة" ليس برنامج وعظ تقليدي، بل هو مسابقة تلفزيونية ذات طابع فني وفورمات (Format) عالمي يعتمد على التحكيم الدقيق والإدارة الاحترافية للمراحل..ووجود آية عبد الرحمن، المتمكنة إعلاميًا، يضمن إدارة هذه الفورمات بدقة، ويحافظ على التوازن المطلوب بين هيبة القرآن الكريم وجاذبية التنافس التلفزيوني.. فهي تدير اللحظات الصعبة ولحظات الترقب بمهنية عالية.

ثالثًا: رسالة القوة الناعمة ووجود سيدة تتمتع بالكفاءة ومؤثرة في تقديم محتوى قرآني بمثل هذه الأهمية يمثل قوة ناعمة ورسالة هامة، تؤكد أن المرأة المصرية والعربية شريك أساسي في الحفاظ على التراث الديني والثقافي، وتكسر أي صورة نمطية قديمة.

وأشارت الوزيرة  فقد برزت في مصر قمتان رائدتان في الإعلام الديني: الدكتورة هاجر سعد الدين، التي سطرت اسمها كـ أول سيدة تترأس إذاعة القرآن الكريم، معززة دورها القيادي بتقديم برامج فقهية متخصصة مثل "فقه المرأة" امتدت لسنوات طويلة؛ والإعلامية كاريمان حمزة، التي تُعد رائدة البرامج الدينية التلفزيونية، واشتهرت بتقديم برامج ذات تأثير جماهيري واسع مثل "الرضا والنور"، حيث قدمت ما يزيد على 1500 حلقة تلفزيونية، وتميزت بكونها المذيعة التي استضافت كبار علماء الأمة، وفي مقدمتهم الشيخ محمد متولي الشعراوي.. وقد أسست كلتاهما نموذجاً للكفاءة المهنية والمصداقية العلمية للمرأة في الحقل الديني والإعلامي.

وتابعت : التاريخ المصري يتميز بحضور بارز ومؤثر لتاليات القرآن الكريم، اللاتي عُرفن بـ "الشيخات"، خاصة في بدايات القرن العشرين، حيث نافسن القراء الرجال في عذوبة الصوت ومهارة التجويد. 

ومن أبرز الرائدات.. الشيخة منيرة عبده والشيخة كريمة العدلية، فهن من أوائل من سجلت لهن تلاوات وأسماء في سجلات الإذاعات المحلية. 

وفي هذا السياق التاريخي، يُذكر أيضاً أن كوكب الشرق أم كلثوم كان لها نصيب من هذا الفن في بدايات حياتها الفنية، حيث كانت تستهل بعض سهراتها بتلاوات قرآنية وتجويد قبل أن تنتقل بشكل كامل إلى الغناء والإنشاد، مما يعكس الأهمية الثقافية والاجتماعية التي كان يوليها المجتمع المصري لصوت المرأة المُجيدة للتلاوة في تلك الفترة التاريخية.. وانطلاقاً من النجاح الباهر الذي حققه برنامج "دولة التلاوة" في إبراز أجيال جديدة من القراء المتميزين، ولتعزيز ريادة مصر التاريخية في فن التجويد، نقترح

وأقترحت الوزيرة  فتح باب المنافسة أمام السيدات والفتيات لإنشاء مسار خاص بهن ضمن فعاليات المسابقة، وهذا الاقتراح ليس مجرد دعوة للمساواة وتكافؤ الفرص، بل هو استعادة لجزء أصيل من التراث المصري؛ إذ شهد تاريخنا أسماء رائدة لـ "الشيخات" أمثال منيرة عبده وكريمة العدلية.. وإضافة فئة السيدات والبنات ستجعل المسابقة شاملة لكافة المواهب القرآنية في الأمة، وتؤكد على أن معيار التنافس الوحيد هو إتقان التلاوة وعذوبة الصوت، مما يمثل خطوة متقدمة تعزز القوة الناعمة لمصر في خدمة كتاب الله.

واختتم الوزيرة فى منشورها ، إن استبدال كفاءة مؤكدة بناءً على  جنسها ذكر أو انثي هو خطوة إلى الوراء.

  ووجت رسالة شكر وتقدير الى وزير الأوقاف ا د أسامة الازهرى على هذا الاختيار الموفق والمستنير لمقدمة البرنامج، والذي يؤكد على أن الكفاءة هي المعيار الوحيد في صدارة البرامج الثقافية والدينية الوطنية.

