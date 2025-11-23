سبب استبعاد ناصر منسي من مواجهة زيسكو

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن السبب وراء استبعاد ناصر منسي من قائمة الفريق لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي، في افتتاح دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر انطلاقها في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد عبد الرؤوف قرر الاستبعاد بعد التأكد من عدم جاهزية منسي الفنية للمباراة، وذلك عقب متابعة دقيقة لحالته خلال التدريبات الأخيرة.

وبناءً على ذلك، خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني في لقاء اليوم أمام زيسكو.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الأبيض لخوض مباراة زيسكو الزامبي المقرر لها في التاسعة مساء الأحد، على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل – أحمد فتوح .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – محمود جهاد - عبد الله السعيد - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.