الزمالك يرفض رحيل صلاح مصدق ويتمسك باستمراره داخل الفريق

كشف مصدر مقرب من صلاح مصدق، لاعب الزمالك، حقيقة ما تردد حول إمكانية رحيله عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل غيابه عن المشاركة مع الفريق في المباريات الأخيرة.

وأوضح المصدر أن اللاعب لا يفكر في الرحيل، ويتمسك بالاستمرار داخل الزمالك، خاصة في ظل تمسك إدارة النادي والجهاز الفني ببقائه.

وأضاف أن مصدق ملتزم تمامًا بالتدريبات وتنفيذ التعليمات الفنية المطلوبة منه، رغم عدم مشاركته في اللقاءات الرسمية، معتبرًا أن الأمر يعود لرؤية فنية تخص الجهاز الفني.

وأشار المصدر إلى أن تمسك الزمالك باللاعب ظهر بوضوح خلال الفترة الماضية، بعدما رفض النادي عرضًا رسميًا تلقّاه مصدق من الوداد المغربي في الصيف الماضي.

كما أكد أن اللاعب رفض التقدم بأي شكاوى للحصول على مستحقاته المالية، تقديرًا لظروف النادي الحالية.

ويذكر أن الزمالك كان قد تعاقد مع صلاح مصدق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة ثلاث سنوات ونصف، قادمًا من نادي الزمامرة المغربي.