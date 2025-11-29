أحمد موسى: مصر أجهضت مخطط التهجير بشهادة وفود الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

علق الإعلامي أحمد موسى، على أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات في مصر بحضور النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الوفود المشاركة في منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط أكدوا أن مصر هي التي أجهضت مخطط تهجير الفلسطينيين ".

وأضاف موسى :" الوفود المشاركة تحدثت عن ثبات الموقف المصري ودور الرئيس السيسي في وقف إطلاق النار ".



وتابع :" ممثل الجزائر في المنتدى أشاد بجهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة .



وأكمل :" إشادات دولية كبيرة بدور مصر وجهودها لإحلال السلام في المنطقة ".