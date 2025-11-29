الرئيس السيسي لنظيره الفلسطيني: لن نتخلى عن القضية.. ودعم السلطة أولوية لاستعادة الحقوق

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عمق التزام مصر التاريخي بدعم الحقوق الفلسطينية، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “إكسترا نيوز”.

الصمود وتجديد الأمل

وقال الرئيس السيسي إن المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ أكثر من سبعة عقود تُحمّل المجتمع الدولي مسؤولية إنسانية وأخلاقية تستوجب تقديم كل أشكال الدعم الممكن لتمكين الشعب الفلسطيني من الصمود وتجديد الأمل في أن قضيته العادلة لن تُطوى.

إعمار ما دمرته الحرب

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الرئيس السيسي دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الكاملة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب في غزة، وإطلاق جهود جدية للتعافي المبكر، واستعادة الكرامة الإنسانية للفلسطينيين.

دعم السلطة الفلسطينية

وشدد الرئيس على أن دعم السلطة الفلسطينية يظل هدفاً محورياً، حتى تتمكن من أداء دورها في تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني وتقديم خدماته الأساسية بما يضمن له حقوقه وكرامته.

حلم الشعب الفلسطيني

وفي ختام رسالته، وجّه الرئيس السيسي تحية إجلال وإكبار للشعب الفلسطيني البطل، مؤكداً أن مصر كانت ولا تزال وستظل تحمل القضية الفلسطينية بإخلاص، وتدافع عنها في كل المحافل وعلى جميع المستويات، حتى يتحقق حلم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.